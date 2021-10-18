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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Акции GitLab после IPO на $801 млн подорожали почти в 1,5 раза

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения GitLab Inc., созданный в 2011 году на Украине Дмитрием Запорожцем, провел IPO на $801 млн, разместив акции по цене выше заявленного диапазона, но за последующие несколько дней они подорожали еще почти в 1,5 раза.

Бумаги GitLab начали торговаться на бирже Nasdaq под тикером "GTLB" с 14 октября, и за несколько дней достигли $115 за акцию.

В ходе IPO было продано 10,4 млн акций по цене $77 за бумагу. Сам GitLab разместил 8,42 млн акций, и еще 1,98 млн бумаг продал инвестор, аффилированный с основателем компании.

Изначально GitLab рассчитывал разместить акции по цене $55-60, однако 12 октября повысил ценовой диапазон размещения до $66-69 за бумагу. При цене в $77 за акцию GitLab оценен в $11 млрд, сообщал Bloomberg.

Gitlab - оператор онлайн-платформы DevOps, пользователи которой могут вместе работать над проектами. Количество клиентов компании составляет порядка 3,6 тысячи, среди них Goldman Sachs, UBS, Nvidia и Thomson Reuters.

Средства, привлекаемые в рамках IPO, Gitlab планирует направить на общекорпоративные цели и использовать как оборотный капитал. Основной целью IPO было повышение узнаваемости компании, а также вывод акций на открытый рынок, говорится в проспекте IPO.

GitLab США Украина Nasdaq

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