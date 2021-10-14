Разработчик ПО GitLab провел IPO на $801 млн по цене выше заявленного диапазона

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения GitLab Inc. провел IPO на $801 млн, разместив акции по цене выше заявленного диапазона.

В ходе IPO было продано в общей сложности 10,4 млн акций по цене $77 за бумагу, сообщила компания. Сам GitLab разместил 8,42 млн акций, и еще 1,98 млн бумаг продал инвестор, аффилированный с основателем компании.

Изначально GitLab рассчитывал разместить акции по цене $55-60, однако 12 октября повысил ценовой диапазон размещения до $66-69 за бумагу.

При цене в $77 за акцию GitLab оценен в $11 млрд, сообщает Bloomberg.

Бумаги GitLab начнут торговаться на бирже Nasdaq под тикером "GTLB" с 14 октября.

Gitlab, основанный в 2014 году, является оператором онлайн-платформы DevOps, позволяющей ее пользователям совместно работать над проектами. Количество клиентов компании составляет порядка 3,6 тысячи, среди них Goldman Sachs, UBS, Nvidia и Thomson Reuters.

Компания зафиксировала чистый убыток в размере $69 млн за шесть месяцев, завершившихся 31 июля, при выручке в $108 млн. Годом ранее ее убыток составил $44 млн, выручка - $64 млн.

Средства, привлекаемые в рамках IPO, Gitlab планирует направить на общекорпоративные цели и использовать как оборотный капитал. Основной целью IPO было повышение узнаваемости компании, а также вывод акций на открытый рынок, говорится в проспекте IPO.