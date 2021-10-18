Китай обошел Японию по импорту СПГ и обновил рекорды импорта по трубе 3-й месяц подряд

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Китай в августе третий месяц подряд (вслед за июнем и июлем) обновляет рекорды по импорту трубопроводного газа, свидетельствуют данные таможенной статистики КНР.

Китай импортирует газ по трубопроводам из России (у "Газпрома"), Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы. Подробные данные о структуре импорта и его источниках китайская таможня опубликует в пятницу.

В среднем трубопроводный газ обходится КНР чуть дороже $227 за тысячу кубометров, тогда как средняя стоимость СПГ для Китая в августе подскочила до $469 после $426 за тысячу кубов в июле. Региональный спотовый индекс JKM Platts в августе был и того выше – $606. Индекс JKM отражает спотовую рыночную стоимость партий СПГ, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань.

В августе 2021 года КНР импортировала 6,75 млн тонн СПГ после 6,652 млн тонн в июле.

По сумме поставок за последние 12 месяцев (с сентября 2020 по август 2021) Китай вышел на первое место в мире по импорту СПГ (78,457 млн куб. м). Это впервые произошло в июле, а август закрепил тенденцию.

Основные поставщики СПГ в Китай - Австралия, Малайзия, Индонезия, США, Катар, Россия - заводы Sakhalin Energy ("Газпрома", Royal Dutch Shell, Mitsui, и Mitsubishi) и "Ямал СПГ" ("НОВАТЭКа" и Total, CNPC, SRF).

Рост потребления газа в Северо-Восточной Азии является определяющим фактором в установлении цены на сжиженный природный газ, а вслед за ним и трубопроводный газ по всему миру.