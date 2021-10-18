Тайваньская Foxconn представила свои первые электромобили

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Тайваньский производитель электроники Foxconn Technology Group представил свои первые электрокары на Дне технологий в Тайбэе.

Это электробус, внедорожник и седан. Foxconn не будет продавать их под собственным брендом, а планирует поставлять их своим клиентам-компаниям, среди которых есть Apple Inc.

Ранее СМИ сообщили, что Apple начала поиск потенциальных партнеров и изучает возможности для начала производства своего первого автомобиля в 2024 году. Тем не менее компания публично не заявляла о планах выхода на автомобильный рынок.

Foxconn - крупнейший сборщик iPhone и давний партнер Apple, что увеличивает его шансы стать поставщиком электрокаров для корпорации. В конце сентября тайваньская компания заключила сделку с американским производителем электрогрузовиков Lordstown Motors Corp. о покупке завода в Огайо.

"Мы больше не новички. Мы постепенно построили цепочку поставок электромобилей и продемонстрировали наше оборудование для их производства" - заявил исполнительный директор Foxconn Янг Лю.

Тайваньский автопроизводитель Yulon Motor Co. станет первым покупателем электрокаров компании. По словам председателя совета директоров Yulon Лилиан Чен, электрический седан Yulon, произведенный Foxconn, будет продаваться по цене 1 млн тайваньских долларов ($35,7 тыс.).