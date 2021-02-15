Nissan отказался производить электромобили под брендом Apple

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. обращалась к японской компании Nissan Motor по поводу сотрудничества в производстве электромобилей, однако переговоры были прекращены, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Обсуждения были короткими и не дошли до высшего руководства, поскольку американская компания хотела, чтобы Nissan выпускала электромобили под брендом Apple, что понизило бы роль автопроизводителя до поставщика оборудования, сказал один источник FT.

Многие автопроизводители опасаются перспектив превращения в "Foxconn автомобильной промышленности". Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) занимается сборкой смартфонов iPhone для Apple.

Главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта заявил, что компания не ведет переговоров с Apple. "Мы никаким образом не изменим наш способ производства автомобилей", - сказал Гупта в интервью FT, подчеркнув, что компания всегда будет проектировать и производить автомобили как Nissan.

Он отметил, что Nissan открыта для рассмотрения партнерства с технологическими компаниями, чтобы адаптироваться к переходу на автомобили с доступом в интернет и самоуправлением. "Мы можем создать партнерство, но адаптируя их услуги к нашим продуктам, а не наоборот", - добавил Гупта.

На прошлой неделе главный исполнительный директор Nissan Макото Учида, отвечая на вопрос о том, поступало ли компании предложение сотрудничества с Apple, заявил о готовности работать с технологическими группами.

Аналитики считают, что Nissan, сотрудничающая с Renault и Mitsubishi Motors, была бы подходящим партнером для Apple. Японская компания является пионером в производстве электромобилей после выпуска Leaf в 2010 году.

Помимо этого, у Nissan есть свободные производственные мощности в США после того, как компания начала фокусироваться на прибыльности, а не на объемах.

Некоторые аналитики считают, что Apple может изменить автомобильную отрасль, хотя неясно, какие технологии компания может предоставить, помимо силы своего бренда.

Apple несколько лет тестировала беспилотные автомобили в Калифорнии. На прошлой неделе компания сообщила, что в ходе испытаний водителям приходилось вмешиваться в процесс в среднем каждые 145 миль (233 километра). Беспилотникам Waymo, разрабатываемым Alphabet Inc., и Cruise автопроизводителя General Motors Co. удавалось преодолевать около 30 тысяч миль без вмешательства водителя.

Ранее сообщалось, что Apple прекратила переговоры с южнокорейской Hyundai и ее "дочкой" Kia по поводу производства электромобилей.

Акции Nissan в понедельник подешевели на 2,4%.