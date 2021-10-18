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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Toyota вложит $3,4 млрд в разработку аккумуляторов для электромобилей в США

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. сообщила, что инвестирует $3,4 млрд до конца 2030 года в разработку и локализацию производства электромобильных аккумуляторов в США.

В сентябре корпорация пообещала вложить в общей сложности $13,5 млрд в развитие мощностей по выпуску аккумуляторов для электромобилей и гибридных автомобилей по всему миру, а также исследования и разработки в этой сфере. Инвестиции в американский рынок являются частью этой программы, говорится в новом пресс-релизе Toyota.

Североамериканское подразделение компании объявило, что построит в США завод по производству аккумуляторов в партнерстве с Toyota Tsusho. Предприятие, как ожидается, начнет работать в 2025 году.

Общие инвестиции в завод в течение десяти лет составят $1,29 млрд, что позволит создать порядка 1,750 новых рабочих мест в США.

Акции Toyota подорожали на 2,3% по итогам торгов в понедельник. С начала этого года их стоимость выросла на 28%.

Toyota Tsusho США Япония

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