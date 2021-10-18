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Трейдеры ждут роста цен на нефть WTI выше $100 за баррель

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Высокая активность торгов на рынке опционов на нефть позволяет предположить, что ралли цен на энергоносители, начавшееся в текущем году, еще далеко от завершения, пишет агентство Bloomberg.

Трейдеры ожидают, что цены на американский сорт нефти WTI поднимутся выше $100 за баррель с недавно достигнутых $82 за баррель уже в декабре. С начала текущего месяца WTI подорожала на 10%, а с начала года - на 70%, однако не достигала отметки в $100 за баррель с обвала цен в 2014 году.

Между тем прогнозы в отношении цены на нефть сорта Brent еще более оптимистичны. Некоторые трейдеры ожидают, что она достигнет рекордных $200 за баррель к декабрю 2022 года, согласно данным QuikStrike.

ЭкономикаBrent подорожала до $85,75 за баррельЧитать подробнее

Опционы дают инвесторам возможность покупать или продавать актив по заранее определенной цене в конкретную дату.

"Я не видел подобных сумасшедших ставок долгое время", - отметил директор трейдинговой компании StoneX Group Inc. Марк Бениньо, имея в виду цену активов, при которой будут реализованы опционы.

Экспертов на Уолл-стрит интересует, окажет ли скачок цен давление на финансовые показатели компаний. Авиаперевозчик Delta Air Lines Inc. на прошлой неделе предупредил инвесторов, что ждет негативного влияния удорожания топлива на прибыль компании в четвертом квартале. В ближайшие дни о финансовых результатах за третий квартал отчитаются United Airlines Holdings Inc. и American Airlines Group Inc., их отчеты, вероятно, позволят больше прояснить ситуацию, пишет WSJ.

Дефицит предложения уже оказывает существенное влияние на цену нефти. Так, WTI на прошлой неделе подорожала до максимального значения почти за семь лет. В свою очередь, цены на природный газ с начала года выросли более чем вдвое.

Индикатор

ожидаемой волатильности, показывающий, насколько турбулентной, по мнению инвесторов, будет динамика того или иного актива в определенный период времени, в последние недели растет вместе с ценами на нефть. По словам трейдеров, это указывает на то, что на рынок выходит так много игроков, что более существенные колебания практически неизбежны.

Объем опционов на WTI, с которыми совершаются операции, в октябре ежедневно составляет в среднем около 167 тыс., что является самым высоким показателем с марта 2020 года, согласно данным CME Group. Наиболее популярным является опцион, дающий право на покупку нефтяных контрактов при цене $100 за баррель, согласно QuikStrike.

нефть

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