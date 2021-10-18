Brent подорожала до $85,75 за баррель

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в понедельник после существенного повышения по итогам прошлой недели.

Нехватка природного газа и угля в странах Азии и Европы способствует увеличению спроса на нефть в электрогенерации, и Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы.

"Сейчас мы видим ралли на нефтяном рынке при ажиотажном спросе на нефть в связи с нехваткой угля и газа", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Ожидать роста предложения со стороны ОПЕК+ или американского сланцевого сектора в данный момент не стоит, поэтому главным фактором, который сможет ограничить импульс к росту на нефтяном рынке, станет ослабление спроса в ответ на скачок цен, говорит эксперт.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в понедельник составила $85,75 за баррель, что на $0,89 (1,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,86 (1%) - до $84,86 за баррель, что является максимумом на закрытие рынка с 9 октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $83,51 за баррель, что на $1,23 (1,49%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,97 (1,2%) - до $82,28 за баррель, максимума с 21 октября 2014 года.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, WTI - на 3,7%. Как Brent, так и WTI завершили в плюсе восьмую неделю подряд, причем в случае Brent это самый длительный период непрерывного недельного роста с апреля 1999 года, а в случае WTI - с августа 2004 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market.

Цены на нефть могут протестировать уровень в $90 за баррель в следующем месяце, отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

"Пока в Европе и Азии сохраняется дефицит нефти и газа, нефть продолжит дорожать. Даже если стоимость нефти поднимется до $100 за баррель, ее использование все еще будет экономически более выгодным по сравнению с газом", - приводит слова эксперта MarketWatch.