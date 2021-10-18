Сельхозорганизации РФ в сентябре снизили отгрузку пшеницы на 15%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизили отгрузку пшеницы на 15%, до 6,688 млн тонн, сообщается в материалах Росстата.

Отгрузки кукурузы выросли на 3,7%, до 376,5 тыс. тонн.

В целом зерновых и зернобобовых культур было отгружено 9,354 млн тонн, что 13,5% меньше, чем годом ранее.

За девять месяцев этого года сельхозорганизации продали 28 млн тонн пшеницы, что на 6,8% меньше, чем годом ранее. Отгрузки кукурузы снизились на 0,9%, до 3,826 млн тонн. В целом реализация зерна и зернобобовых культур составила 44,678 млн тонн, что на 6,6% меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

Отгрузки картофеля в сентябре выросли на 4%, до 305 тыс. тонн, за девять месяцев – снизились на 11,6%, до 1,764 млн тонн, овощей – снизились на 29,5%, до 299,1 тыс. тонн, и на 4%, до 2,053 млн тонн, соответственно.

Кроме того, сельхозорганизации в сентябре реализовали 1,118 млн тонн масличных культур (на 34,8% меньше, чем год назад), в том числе 564,4 тыс. тонн подсолнечника (на 36,3% меньше). За девять месяцев реализация соответственно составила 5,43 млн тонн (на 30,6% меньше) и 3,014 млн тонн (на 34,6% меньше).

По данным Росстата, отгрузки скота и птицы (в живом весе, на убой) в сентябре снизились на 2%, до 1,013 млн тонн. В том числе отгрузки крупного рогатого скота выросли на 6,6%, до 101,6 тыс. тонн, птицы - на 0,3%, до 520,3 тыс. тонн. В то же время реализация свиней снизилась на 6,8%, до 383,5 тыс. тонн, овец и коз - на 6,2%, до 5,8 тыс. тонн.

За девять месяцев реализация скота и птицы составила 8,997 млн тонн (на 0,1% больше), в том числе крупного рогатого скота -843,4 тыс. тонн (на 4,5% больше), свиней - 3,581 млн тонн (на 0,7% больше), овец и коз - 22,5 тыс. тонн (на 4,4% меньше), птицы - 4,537 млн тонн (на 1,1% меньше).

Отгрузки молока в сентябре выросли на 1,3%, до 1,392 млн тонн, за девять месяцев - на 1,1%, до 13,169 млн тонн. Яиц в сентябре реализовано 2,815 млрд штук (на 3,1% больше), за девять месяцев - 24 млрд штук (на 0,9% меньше).