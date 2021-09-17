Сельхозорганизации РФ в августе снизили отгрузки зерна до 8,2 млн т

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в августе отгрузили 8,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщается в материалах Росстата.

В частности, реализация пшеницы сократилась на 14,6%, до 6,4 млн тонн, кукурузы – выросла на 66,7%, до 146,5 тыс. тонн.

За 8 месяцев было реализовано 32,4 млн тонн зерна (на 4,3% меньше, чем годом ранее), в том числе 21,3 млн тонн пшеницы (на 3,9% меньше), кукурузы - 3,4 млн тонн (на 1,4% меньше).

Кроме того, сельхозорганизации в августе отгрузили 466 тыс. тонн масличных культур (на 7,3% меньше), причем продажи подсолнечника упали на 28,3%, до 53 тыс. тонн. За 8 месяцев реализация масличных составила 4,3 млн тонн (на 29,4% меньше), в том числе 2,4 млн тонн подсолнечника (на 34,2% меньше).

По данным Росстата, отгрузки скота и птицы (в живом весе) в августе выросли на 1%, до 1,02 млн тонн, за 8 месяцев - на 0,4%, до 7,98 млн тонн. В частности, реализация свиней в августе увеличилась на 1,6%, до 406,6 тыс. тонн, за 8 месяцев - на 1,7%, до 3,2 млн тонн. Отгрузки птицы в августе выросли на 0,3%, до 517,6 тыс. тонн, за 8 месяцев - снизились на 1,3%, до 4,016 млн тонн.

Яиц в августе реализовано 2,778 млрд штук (на 4% больше), за 8 месяцев - 21,2 млрд штук (на 1,4% меньше).