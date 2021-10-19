В МИД назвали неочевидными последствия новых санкций США для рынка ОФЗ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Москве исходят из того, что рынок уже учел риски, связанные с расширением американских санкций в отношении российских ОФЗ, но считают не до конца очевидными перспективы полного запрета американцам приобретать ОФЗ, сказал "Интерфаксу" замглавы МИД Александр Панкин.

Он напомнил, что в Конгрессе давно обсуждают возможные ограничения на участие инвесторов в российских облигационных траншах.

"И мне кажется, рынок соответствующие риски уже учел, - сказал замминистра. - Тем более, что реальные перспективы полного запрета американцам на приобретение ОФЗ не до конца очевидны. Во всяком случае, Минфин США неоднократно высказывался против такого шага, не говоря уже о самих финансовых компаниях".

Москве постоянно приходится следить "за новыми санкционными затеями Вашингтона", отметил Панкин и назвал эти действия неэффективными. Он напомнил, что с 2011 года было введено "99 порций" такого рода абсолютно незаконных, односторонних и бессмысленных мер".

По его словам, в ответ Россия успешно снижает санкционные риски и потенциальные издержки от них: "Реагируем на ограничения выверенно и адекватно, руководствуясь задачами поддержания устойчивости российской экономики, финансовой системы и интересами отечественных предприятий. Акцент делаем на дедолларизацию, импортозамещение, укрепление технологической самостоятельности. Нам удалось адаптироваться к внешним вызовам, обратить ситуацию в свою пользу, интенсифицировать программы развития перспективных и конкурентных отраслей".

"Экономике России помогают наши встречные специальные меры в виде эмбарго на ввоз продовольственной продукции из стран, применяющих санкции. Подготовлена законодательная база по противодействию новым односторонним шагам со стороны США и других государств. Разрабатываются механизмы, позволяющие обеспечивать полноценную и не зависящую от геополитических вызовов внешнеэкономическую деятельность", - сказал замминистра.

Он добавил, что ведомство поддерживает регулярные контакты с иностранным бизнесом, работающим в России, и всячески поддерживает его "настрой на продолжение прагматичного, деполитизированного и взаимовыгодного сотрудничества".

В сентябре в оборонный бюджет США на 2022 год была внесена поправка о запрете американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках. Распространить запрет предлагается на бумаги, выпущенные через 60 дней после вступления нормы в силу. Причем речь идет как о российских евробондах, так и об ОФЗ.

Сейчас действуют санкции в отношении первичного размещения российских суверенных облигаций. С 14 июня американским финансовым институтам запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях, а также предоставлять кредиты министерству финансов, Центробанку или Фонду национального благосостояния. С этого дня Минфин размещает только ОФЗ новых выпусков, зарегистрированных после вступления санкций в силу.

В августе 2019 года были введены санкции, запрещающие американским инвесторам покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке (любые долговые бумаги, номинированные не в рублях). С тех пор Россия за рубежом занимала только в евро.