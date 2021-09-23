Цены на рынке ОФЗ умеренно снизились из-за возможности новых санкций США

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) отреагировал умеренным ценовым снижением на сообщения о возможных новых санкциях в отношении вторичных торгов гособлигациями РФ; наибольшие потери понесли "длинные" выпуски рублевых госбумаг со сроком погашения 10 и более лет.

По итогам первых 20 минут торгов на Московской бирже снижение котировок рублевых гособлигаций с постоянным купоном и погашением в 2031-2041 годах составило 0,2-0,7%, что транслировалось в рост доходностей на 3-8 базисных пунктов. В частности, самый "длинный" выпуск ОФЗ-ПД 26238 с погашением в 2041 году потерял в стоимости 0,55%, а его доходность выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,55% годовых, ОФЗ 26240 с погашением в 2036 году снизились в цене на 0,5% (их доходность выросла на 6 б.п., до 7,5% годовых), ОФЗ 46020, погашаемые также в 2036 году, подешевели на 0,25% (доходность выросла на 3 б.п., до 7,44% годовых).

Котировки ОФЗ-ПД 26221 с погашением в 2033 году снизились на 0,57%, что транслировалось в рост доходности на 7 б.п. (до 7,3% годовых), ОФЗ 26218 с погашением в 2031 году упали в цене на 0,58%, что привело к росту доходности на 8 б.п. (до 7,23% годовых), ОФЗ 26239, погашаемые также в 2031 году, снизились в цене на 0,53%, а их доходность выросла на 8 б.п. (до 7,35% годовых).

При этом снижение котировок пятилетних бумаг было более скромным, в частности, ОФЗ-ПД 26226 с погашением в 2026 году снизились в цене на 0,22%, что транслировалось в рост доходности на 5 б.п. (до 7,11% годовых), а ОФЗ 26219, погашаемые также в 2026 году, потеряли в стоимости всего 0,1% (их доходность выросла на 2 б.п., до 7,09% годовых).

Как сообщалось, конгрессмен от Демократической партии США Брэд Шерман внес поправку в оборонный бюджет на 2022 год, которая, в частности, предлагает ввести санкции, запрещающие американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках. Распространить запрет предлагается на бумаги, выпущенные через 60 дней после вступления нормы в силу. Причем речь идет как о российских евробондах, так и об ОФЗ.

Сейчас действуют санкции в отношении первичного размещения российских суверенных облигаций. Так, с 14 июня американским финансовым институтам запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях, а также предоставлять кредиты министерству финансов, Центробанку или Фонду национального благосостояния (ФНБ). С этого дня Минфин размещает только ОФЗ новых выпусков, зарегистрированные после вступления санкций в силу.

Еще раньше, с 26 августа 2019 года, были введены санкции, запрещающие американским инвесторам покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке (любые долговые бумаги, номинированные не в рублях).

По мнению программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, не стоит воспринимать внесение таких поправок как "серьезную угрозу". "Законопроектов много, это повседневная реальность Конгресса. По нашим данным, за последние два года было более 300 законопроектов по санкциям и еще больше, где требуются отчеты по санкциям. Проходят из них единицы, даже до голосования в палате или сенате доходят единицы, подписывается президентом еще меньше. То есть порог прохождения очень высокий", - сказал Тимофеев.

"Вероятность того, что инициатива Шермана (...) дойдет до голосования, очень низкая. В том числе и потому, что - да, был отчет разведки о вмешательстве в выборы, какое-то вмешательство они зафиксировали, - но, на самом деле, магнитуда этого действия очень низкая. Все, что американцы на уровне исполнительной власти хотели предъявить, они предъявили в Указе 14024 президента (от 15 апреля 2021 г. - ИФ)", - отметил он.

По словам Тимофеева, Конгресс всегда показывает, что он "самостоятельная ветвь власти, что он имеет свое мнение, свой курс, конституционные полномочия, однако не стоит это (внесенные поправки - ИФ) пока воспринимать как серьезную угрозу". "То, что такие предложения вносятся, это неприятно, но это такая повседневная жизнь Конгресса. Отчасти это обуславливается внутриполитическими факторами, конкуренцией ветвей власти. (...) Если вдруг произойдет какой-то серьезный кризис в российско-американских отношениях, да, эти предложения обретут иной смысл, но пока, в текущих условиях, я бы на них серьезного внимания не обращал", - сказал эксперт.