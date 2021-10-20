Холода в России обострили проблему зимнего дизеля. Обзор

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Традиционно в октябре автотранспорт России переходит на морозостойкое топливо - зимний дизель. Традиционно в этот же период начинается и сезонный рост цен на данный продукт. В оптовом сегменте он уже стартовал - с минувшей недели цены на СПбМТСБ на зимнее ДТ резко подскочили.

Но в 2021 году возникли новые условия и факторы, из-за которых зимний дизель может стать непомерно дорогим. О новых и старых проблемах вокруг зимнего топлива - в обзоре "Интерфакса".

С письмом к Новаку

К проблемам с зимним дизелем уже привлекает внимание Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка). Его глава Евгений Аркуша написал письмо вице-премьеру Александру Новаку, в котором подчеркивается, что основной причиной роста оптовых цен на зимнее ДТ является несоответствие объемов его производства рыночному спросу.

В этом осеннем сезоне даже несмотря на то, что все НПЗ вовремя и полностью перешли на производство морозостойкого продукта, спрос на бирже на зимнее ДТ серьезен, пишет РТС: "По состоянию на 15 октября биржевые индикаторы на зимнее ДТ на 22% превышают аналогичные значения середины октября прошлого года, т.е. этап перехода на морозостойкие сорта ДТ начинается с роста оптовой цены, значительно превышающей уровень годовой инфляции, на который выросли розничные цены".

Союз отмечает влияние сокращения объемов суррогата, продаваемого ранее под видом зимнего ДТ, а также подчеркивает, что налоговые службы пересмотрели свои требования по уплате дополнительного акциза при производстве зимнего ДТ посредством компаундирования летнего ДТ и авиационного керосина. Все это в целом привело к снижению выпуска зимнего топлива.

"Указанные обстоятельства вызывают тревогу и могут послужить причинами возникновения сезонного дефицита зимнего ДТ и дальнейшего роста его оптовой цены, что еще более усугубит негативную ситуацию с ценообразованием у независимых розничных операторов. В этой связи просим вас, уважаемый Александр Валентинович, дать соответствующее поручение о проведении неотложного анализа баланса спроса и предложения по зимним сортам ДТ, а также об организации регулярного мониторинга объемов их производства и потребления с учетом отдельных отраслей промышленности и разработке мер, в случае необходимости, по увеличению объемов производства и предложения указанных видов нефтепродуктов на биржевых торгах и в мелкооптовом сегменте топливного рынка", - говорится в письме РТС.

И снова пришла зима

Управляющий партнер компании ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер РФ) Максим Дьяченко тоже отмечает регулярность проблемы: с наступлением холодного периода России нужно зимнее дизтопливо, которое НПЗ исторически производят в недостаточном объеме.

"Если летний дизель производится с большим запасом, в два раза больше внутреннего потребления, то с зимним ситуация сложная - его обычно не хватает. В продолжение теплого периода зимний ДТ выпускают лишь немногие заводы, за лето весь товар закупается на северный завоз. Резервуарный парк нефтебаз не позволяет хранить зимний ДТ - это дорого, так что резервов этого продукта к холодному сезону фактически нет. И каждый год в период, когда нужно делать запасы зимнего ДТ (октябрь-ноябрь), ситуация повторяется: спрос на зимний ДТ на бирже повышается, он начинает резко дорожать. Потому что страна большая, зима холодная, а зимнего дизтоплива мало".

В предыдущие годы ситуация с нехваткой зимнего дизтоплива нивелировалась за счет большого числа мини-НПЗ, производящих суррогаты. Но ведомства с недавних пор всерьез взялись за борьбу с контрафактом, и этот сегмент рынка сильно сжался, говорит топ-менеджер "Петролеум Трейдинг".

Он также отмечает проблему дополнительного акциза при производстве зимнего ДТ посредством смешивания летнего ДТ и авиационного керосина: "Суммы доначислений оказались огромны, так что многие отказались от этого вида бизнеса. В итоге сегодня мы видим, что предложение объемов зимнего ДТ со стороны нефтебаз сильно сократилось", - резюмировал Дьяченко.

Риск дефицита сохраняется

Руководитель проектов исследовательской группы "Петромаркет" Анна Лишневецкая отмечает, что переход на зимнее дизтопливо в России пока только в самом начале. На ключевой площадке оптового рынка - СПбМТСБ - объем реализации с НПЗ зимних сортов в октябре уже почти достиг 50% (в зимние месяцы доходит до 60%), однако на розничном рынке страны они пока реализуются всего в 20 регионах, добавляет эксперт.

"Средняя цена производителей в РФ на зимние сорта дизтоплива к 18 октября относительно 1 числа месяца прибавила почти 3%, достигнув 57 900 руб./т. Летние и межсезонные сорта дизтоплива за тот же период на оптовом рынке подорожали менее заметно - на 1,1%. Это позволяет предполагать, что спрос на зимний дизель на оптовом рынке уже несколько обгоняет предложение, однако явных признаков его дефицита пока не наблюдается. Сейчас (на 18 октября) зимний дизель у производителей в среднем стоит всего на 5 500 руб./т дороже летних (включая межсезонные - ИФ) сортов, тогда как в периоды его дефицита - в декабре 2018-го и в ноябре 2019-го - спред цен на "лето" и "зиму" заводского производства достигал и 12 000 руб./т.", - оценивает ситуацию Лишневецкая.

По оценкам "Петромаркета", в "допандемийном" 2019 году доля суррогатного дизельного топлива, получаемого смешением неподакцизных средних дистиллятов и авиакеросина, составляла порядка 19% потребности в зимнем продукте на внутреннем рынке, или 3,7 млн т. Ввод в текущем году установок депарафинизации (позволяют из летнего дизеля производить зимний) на Омском и Московском НПЗ позволят увеличить объем заводского зимнего дизеля всего на 2,25 млн т/г. А это значит, что риски дефицита зимних сортов топлива заводского производства и стремительного роста их оптовой стоимости сохраняются и в наступающем сезоне, считает исследовательская группа.

По оценкам "Петромаркета", есть два способа ликвидировать дефицит заводского продукта. Первый - строительство новых установок депарафинизации, а второй - загрузка действующих установок депарафинизации летом с последующим хранением произведенного на этих установках зимнего дизтоплива до наступления сезона, когда продукт может быть реализован.

"Для реализации любого из вариантов государство должно создать стимулы. Например, для того, чтобы НПЗ выпускали зимнее дизтопливо летом и хранили до наступления сезона, когда продукт может быть реализован, можно осуществить дифференциацию акциза на него в зависимости от времени года (низкий летом, высокий зимой). Одновременно с созданием стимулов для увеличения производства заводского зимнего ДТ необходимо простимулировать выдавливание с рынка суррогатов, дабы освободить нишу дополнительно произведенным объемам заводского продукта. Возможные меры - налоговое или иное регуляторное воздействие на производителей суррогата", - считает Лишневецкая.

В рамках инфляции

В Минэнерго подчеркнули, что с приходом холодов НПЗ повышают производство и поставки зимних видов топлив на внутренний рынок, обеспечивая тем самым бесшовный переход на зимние сорта дизельного топлива.

"Нефтебазы активно выбирают товар про запас - с начала месяца на биржевых торгах в среднем за сутки реализуется около 34,7 тыс. т зимних сортов дизельного топлива (15,1 тыс. т ДТ межсезонного, 16,3 тыс. т ДТ зимнего и 3,3 тыс. т. ДТ арктического), что на 43% превышает уровень аналогичного периода 2020 года и на 84% превышает уровень аналогичного допандемийного периода 2019 года. В настоящий момент суточное производство зимних сортов дизеля составляет порядка 80 тыс. тонн, при этом отгрузки на внутренний рынок соответствуют уровню 2019 года", - констатирует ведомство.

По мнению Минэнерго, таким образом нефтеперерабатывающая отрасль "демонстрирует плоды своевременного осуществления планов по модернизации своих производств, направленные на увеличение выпуска зимних сортов дизельного топлива". Нефтяники выполняют задачу по обеспечению внутреннего рынка топливом заранее, не дожидаясь возникновения ситуации отложенного спроса в момент наступления стабильных холодов на большей части РФ, заявляют в ведомстве.

На текущую ценовую динамику на бирже влияет общая тенденция роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, добавил представитель Минэнерго. Кроме того, добавил он, есть тенденция к переходу на зимние сорта топлива в более ранний период, чем в прошлые годы, из-за резкого похолодания на большей части территории РФ, что и обуславливает активный спрос уже сейчас.

"Ценовая ситуация сдерживается наращиванием объемов производства и торгов на бирже зимними сортами дизельного топлива, а также завершающимся периодом ремонтов ряда НПЗ, ранее отложенных с летнего периода для сохранения стабильных поставок на рынок в период повышенного летнего спроса. Стоит понимать, что к моменту реальных поставок купленных в настоящее время на бирже объемов зимнего дизельного топлива эти объемы будут производиться на всех НПЗ, вышедших после плановых ремонтов", - сказал представитель ведомства.

"Минэнерго продолжает в ежесуточном режиме следить за удовлетворением спроса внутреннего рынка, проводя оперативные совещания с компаниями-производителями для оценки ситуации на всех базисах оптовой поставки топлива. Для полного насыщения рынка, удовлетворения всех потребителей и сдерживания оптовых биржевых цен Минэнерго совместно с ФАС были даны рекомендации компаниям-поставщикам об увеличении продаж через биржевой сегмент. Кроме того, действует демпфирующий механизм, размер которого зависит от внешних цен на нефть, и который позволяет сгладить влияние колебаний мировых цен на нефть и нефтепродукты на динамику изменения конечных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в России, а также создает экономический стимул для производителей осуществлять поставки топлива в первую очередь на внутренний рынок без увеличения цен в розничной продаже топлива", - подчеркнул представитель Миэнерго.

"Ожидаем, что и в предстоящий зимний период благодаря работе существующих механизмов, а также анализу рынка со стороны регуляторов удастся сохранить динамику цен на дизель на близких к инфляции значениях, а также предотвратить риски недопоставок топлива потребителю" - заявили в Минэнерго.