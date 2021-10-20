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Нефть Brent подорожала до $85,38 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к росту после публикации данных о запасах топлива в США.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 по московскому времени подорожали на 0,35% (на $0,3) - до $85,38 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,59% (на $0,49) - до $82,93 за баррель.

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Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 431 тыс. баррелей - до 426,54 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина снизились на 5,368 млн баррелей и составили 217,74 млн баррелей, дистиллятов - на 3,913 млн баррелей, до 125,39 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти на 2 млн баррелей, а также сокращения резервов бензина на 2,2 млн и дистиллятов - на 2,4 млн.

Опубликованные днем ранее данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 октября.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Согласно данным Минэнерго, запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за минувшую неделю на 2,32 млн баррелей. Загруженность НПЗ упала до 84,7%, по сравнению с 86,7% неделей ранее.

нефть

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