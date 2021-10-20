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"Башнефть" снова повысила цены на АЗС в Башкирии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - АНК "Башнефть" (входит в "Роснефть") с 15 октября вновь повысила розничные цены на бензин в Башкирии, в среднем на 0,3 рубля.

По данным ООО "Башнефть-Розница", цена одного литра ATUM-95, Аи-100 после изменения составила 48,05 рубля и 55,55 рубля соответственно. Литр Аи-92 и ATUM-92 подорожал до 44,75 рубля и 45,35 рубля соответственно. Цена одного литра дизельного топлива составила 48 рублей.

В сентябре компания снизила розничные цены в среднем на 20 копеек. Тогда литр ATUM-95 подешевел до 47,75 рубля, ATUM-92 - до 45,05 рубля.

Впервые в этом году НК повысила розничную цену на бензин 23 января, в среднем на 0,4 рубля. Во второй и в третий раз стоимость топлива на автозаправках повышалась 13 марта и 4 мая - каждый раз на 0,6 рубля, в четвертый раз стоимость некоторых видов бензина увеличилась 5 июня на 0,3-0,5 рубля.

В 2020 году "Башнефть" поднимала цены несколько раз. В первый раз в 2020 году стоимость топлива на АЗС "Башнефти" увеличилась 25 января, тогда выросли цены на марки Аи-92 и Аи-95 - на 0,2 рубля и 0,1 рубля соответственно. Стоимость литра Аи-92 составила 41,8 рубля, ATUM-92 - 42,4 рубля, ATUM-95 - 44,85 рубля, дизельного топлива - 46,5 рубля.

По данным "Башнефти", около половины (265) заправок компании находятся на территории Башкирии, а остальные 279 сосредоточены в основном в Уральском и Приволжском Федеральных округах.

Башнефть Башкирия Роснефть

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