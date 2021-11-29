"Башнефть" второй раз за осень повысила цены на топливо в Башкирии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - АНК "Башнефть" (входит в "Роснефть") вновь повысила розничные цены на бензин в Башкирии, в среднем на 0,6 рубля.

По данным ООО "Башнефть-Розница", с 14 ноября цена одного литра ATUM-95, Аи-100 после изменения составила 48,65 рубля и 56,35 рубля соответственно. Стоимость литра Аи-92 и ATUM-92 выросла до 45,35 рубля и 45,95 рубля соответственно. Цена одного литра дизельного топлива составила 49,9 рубля.

В сентябре АНК снижала розничную стоимость топлива в среднем на 0,2 рубля: так, цена за литр ATUM-95 составляла 47,75 рубля, ATUM-92 - 45,05 рубля.

Однако с 15 октября цена топлива на заправках "Башнефти" выросла в среднем на 0,3 рубля Цена одного литра ATUM-95, Аи-100 после изменения составила 48,05 рубля и 55,55 рубля соответственно. Стоимость литра Аи-92 и ATUM-92 выросла до 44,75 рубля и 45,35 рубля соответственно, цена одного литра дизельного топлива составила 48 рублей.

Впервые в этом году НК повысила розничную цену на бензин 23 января, в среднем на 0,4 рубля. Во второй и в третий раз стоимость топлива на автозаправках повышалась 13 марта и 4 мая - каждый раз на 0,6 рубля, в четвертый раз стоимость некоторых видов бензина увеличилась 5 июня на 0,3-0,5 рубля.

В прошлом году "Башнефть" также несколько раз повышала стоимость топлива. В первый раз в 2020 году стоимость топлива на АЗС "Башнефти" увеличилась 25 января, тогда выросли цены на марки Аи-92 и Аи-95 - на 0,2 рубля и 0,1 рубля соответственно. Стоимость литра Аи-92 составила 41,8 рубля, ATUM-92 - 42,4 рубля, ATUM-95 - 44,85 рубля, дизельного топлива - 46,5 рубля.

По данным "Башнефти", около половины (265) заправок компании находятся на территории Башкирии, а остальные 279 сосредоточены в основном в Уральском и Приволжском Федеральных округах.