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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Курятина за неделю вновь подорожала на 1,5%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на мясо кур в РФ за неделю с 12 по 18 октября, как и неделей ранее, составил 1,5%, сообщил Росстат в среду.

В 58 регионах цены выросли на 0,1-2%, в 16 – на 2,1-5,8%. В 5 субъектах цены не изменились, в 6 – снизились на 0,1-0,8%.

С начала года цены на мясо кур повысились на 24,5%.

Цены на свинину за неделю выросли на 0,39% (на 0,45% неделей ранее), на говядину – на 0,14% (на 0,31%). С начала года свинина подорожала на 14,3%, говядина – на 12,1%.

Рост цен на яйца за неделю составил 2,8% (3,3% неделей ранее). С начала года яйца подорожали на 1,95%.

В 57 регионах рост цен на яйца составил 0,1-4%, в 24 – 4,1-9,6%. В Магаданской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В Крыму снизились на 1,9%, в Вологодской области – на 0,9%.

По данным Росстата, цены на питьевое пастеризованное молоко за неделю увеличились на 0,65% с 0,41% неделей ранее, на стерилизованное молоко – на 0,61% с 0,29%, на творог – на 0,44% с 0,31%. Возобновился рост цен на сыры (на 0,37%), хотя неделей ранее было отмечено их снижение. Рост цен на сметану замедлился до 0,44% с 0,74% неделей ранее.

Росстат

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