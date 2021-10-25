Гендиректор "Черкизово" допустил снижение цен на курятину

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово" в IV квартале 2021 года может нарастить производство мяса птицы примерно на 20%, сказал "Интерфаксу" гендиректор группы Сергей Михайлов и добавил, что допускает даже падение цен.

"С нашей стороны это максимальный вклад в то, чтобы можно было, как минимум, цены стабилизировать. Я даже допускаю, что будет падение цен", - отметил он.

По его словам, в четвертом квартале ситуация изменится к лучшему, в том числе и за счет восстановления "Алтайского бройлера", который пострадал летом от пожара, когда компания одномоментно потерял "порядка 5000 тонн мяса в месяц".

"Мы запускаем "Алтайский бройлер" пока на 70%, но, как и заявляли ранее, будем не только восстанавливать полностью, но и расширять производство на этой площадке. А уже в следующем году в целом по группе планируем на 5-6% прирасти к показателям этого года", - сказал Михайлов.

В 2020 году "Черкизово" продало 695 100 тонн курятины, что на 5% больше, чем в 2019 году (663 000 тонн).

Группа "Черкизово" объединяет семь комплексов по производству куриного мяса (а также производственный комплекс "Белой птицы", используемый на правах аренды), 16 свиноферм, пять мясоперерабатывающих предприятий (с учетом "Самсон - продукты питания"), две линии убоя, девять комбикормовых заводов, 12 элеваторов, земельный банк площадью 300 тыс. га и комплекс полного цикла по производству индейки в Тамбове.

Выручка группы по итогам 2020 года выросла на 7,2%, до 128,8 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в два раза, до 15,2 млрд рублей с 6,8 млрд рублей в 2019 году. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 28,8%, до 26,6 млрд рублей. Рентабельность повысилась на 350 базисных пунктов, до 20,6%.

В первом полугодии выручка выросла на 20,6%, до 73,1 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA - на 6,8%, до 11 млрд рублей, рентабельность по этому показателю сократилась до 15,1% с 17,1%. Чистая прибыль составила 13,4 млрд рублей, увеличившись на 62,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.