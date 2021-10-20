Инфляция в РФ в годовом выражении достигла 7,8%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 12 по 18 октября ускорилась до 0,26% с 0,22% с 5 по 11 октября, приводятся цифры в сообщении Росстата. Годовая инфляция в РФ на 18 октября ускорилась до 7,78-7,79%.

Недельная инфляция после небольшого замедления неделей ранее в преддверии заседания совета директоров ЦБ по ставке (пройдет 22 октября) опять вернулась на уровень 0,3% (после округления до десятых), который был зафиксирован на неделях с 28 сентября по 4 октября (0,26%) и с 21 по 27 сентября (0,29%). Такие темпы роста цен на уровне почти в 0,3% значительно выше нормы - обычно в октябре в РФ фиксируется рост цен в районе 0,1% в неделю.

С начала месяца инфляция к 18 октября составила 0,63%, с начала года - 5,98%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, инфляция по состоянию на 18 октября уже преодолела середину интервального прогноза ЦБ на весь 2021 год (5,7-6,2%).

Минэкономразвития на прошлой неделе резко повысило свою оценку инфляции на 2021 год - с 5,8% до 7,4%. Но даже до этого нового прогноза министерства остается уже всего 1,4 п.п. Этот прогноз (7,4%) выполним при условии, если в оставшиеся почти 2,5 месяца темпы недельной инфляции замедлятся в два раза (до уровня ниже 0,15% в неделю) по сравнению с текущей динамикой.

Среднесуточная инфляция за 18 дней октября, по данным Росстата, составила 0,035% (за аналогичный период октября 2020 года - 0,015%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 18 октября ускорилась до 7,78-7,79% с 7,64% на 11 октября, 7,48% на 4 октября и 7,40% на конец сентября. Последний раз годовая инфляция была выше 7,7% в феврале 2016 года (тогда она равнялась 8,1%).

При сохранении темпов инфляции на уровне 18 дней рост цен в октябре может составить порядка 1,1%, а годовая инфляция на конец октября достигнет 8,1% (в октябре 2020 года инфляция составила 0,4%).

За период с 12 по 18 октября значительно выросли цены на куриные яйца - на 2,8%, мясо кур - на 1,5%, гречку - на 1,0%, сахар - на 0,8%, молоко- на 0,7%. Цены на плодоовощную продукцию выросли за неделю на 2,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров значительно подорожали за неделю отечественные легковые автомобили - на 1,1%, шампуни - на 0,8%, мыло, спички - на 0,5% Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо увеличились на 0,3%.

Банк России на прошлой неделе усилил сигнал о вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки, заложив будущие решения по денежно-кредитной политике (ДКП) во фразу о возвращении инфляции к таргету.

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в том числе будущих решений по ключевой ставке, годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - говорилось в комментарии ЦБ по инфляции. До этого Банк России во фразе о возвращении инфляции к цели говорил только об учете проводимой ДКП.

Очередное заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики намечено на 22 октября, оно будет опорным, то есть ЦБ, помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке, также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз.