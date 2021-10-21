Инфляционные ожидания в октябре вновь выросли, обновив максимум

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения в октябре вновь выросли, обновив максимальные значения в 2021 году, зафиксированные в июле.

Как следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ, оценка ожидаемой населением инфляции в октябре выросла до 13,6% с 12,3% в сентябре, 12,5% в августе и 13,4% в июле. Таким образом, инфляционные ожидания в октябре вплотную приблизились к максимуму, зафиксированному последний раз в ноябре 2016 года (13,7%).

Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре также выросла - до 16,3% с 15,6% в сентябре и 16,5% в августе и июле (в ноябре 2016 года этот показатель достигал 17,2%).

Ранее ЦБ РФ сообщил, что дополнительные проинфляционные разовые факторы способны поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне более продолжительное время.

Динамика инфляционных ожиданий является одним из факторов, на которые Банк России обращает внимание при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП).

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет в пятницу, 22 октября. Оно будет опорным, то есть ЦБ, помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке, также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя.

Подавляющее большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки ЦБ в пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 7,25% на фоне ускорения инфляции. Лишь некоторые эксперты допускают шаг в 25 б.п. - повышение до 7,0%.

Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 18 октября ускорилась до 7,78-7,79% с 7,64% на 11 октября, 7,48% на 4 октября и 7,40% на конец сентября. Последний раз годовая инфляция была выше 7,7% в феврале 2016 года (тогда она равнялась 8,1%).