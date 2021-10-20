Совкомбанк сократил долю в СПБ бирже с 12,9% до почти 10%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Совкомбанк сократил долю в "СПБ бирже" (прежнее название - "Санкт-Петербургская биржа") с 12,9% до 9,99%, следует из сообщения биржи.

Сделка прошла 15 октября.

Совкомбанк от комментариев отказался.

Ранее первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский говорил журналистам, что в ходе первичного размещения "СПБ биржи" не исключает продажи своей доли, но при этом может и нарастить свое участие, потому что верит в успешное развитие торговой площадки.

"Если состоится публичное размещение "СПБ биржи", конечно, мы с большим интересом отнесемся к возможности участия в нем как одна из продающих сторон, поскольку у нас достаточно существенный пакет. Но в зависимости от конъюнктуры в целом мы можем и нарастить свое участие, потому что мы верим в то, что это уникальная площадка, с уникальными конкурентными преимуществами в мировом масштабе, бизнес которой будет только расти", - заявлял он.

Совкомбанк получил долю в 12,9% в бирже в два этапа: долю в 3,3% купил в конце 2019 года в ходе допэмиссии акций биржи, исходя из оценки компании в 4,5 млрд рублей. Тогда биржа разместила 745,154 тыс. акций по 1777 рублей за одну штуку. Затем, в первом квартале 2020 года, банк подписал опционный договор с основным владельцем биржи - "НП РТС" - по покупке 15,2% в бирже в течение двух лет.

В апреле 2021 года банк реализовал этот опцион и нарастил свою долю до 12,93%. К тому же долю в 5,54% приобрел сингапурский венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева. Сделка также прошла в рамках опционного договора с "НП РТС".

ПАО "СПБ биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Основным акционером биржи является НП РТС (16,5%), "Фридом финанс" – 12,8%, ВТБ – 10,77%, "Тинькофф" – 5%, ООО "Воронежский ФИЦ" (владеет Елена Перова, ранее – Анатолий Гавриленко) - 3,6%, структурам "Атона" принадлежит 3,5%, "БКС Мир Инвестиций" - 2,5%, Сергей Ентц владеет через ЗПИФ "Москва" 2,1% в бирже. Также долями в компании владеет менеджмент биржи и члены совета директоров: Иван и Вадим Тырышкины через ЗПИФ "Экватор+" владеют 6,5% в бирже, Роман Горюнов - 1,8%, Жак Дер Мегредичан - 1,7%, Евгений Сердюков - 0,7% и др.

На этой неделе "СПБ биржа" официально объявила о планах IPO: до конца текущего года планируется размещение на собственной площадке, а в первом полугодии 2022 года планируется подать заявку в SEC для листинга на американской площадке.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что "СПБ биржа" планирует в ближайшие месяцы провести IPO на своей площадке, а получить листинг на Nasdaq в апреле 2022 года. Первичное размещение акций на "СПБ бирже" может пройти в ноябре, отмечали собеседники агентства.

Источники сообщали, что биржа в ходе IPO на своей площадке в России планирует привлечь $150 млн, разместив около 10% от уставного капитала. Таким образом, вся биржа оценивается в $1,5 млрд. Планируется, что листинг в США принесет бирже еще $300 млн.