СПБ Биржа официально анонсировала планы IPO

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - СПБ Биржа (прежнее название "Санкт-Петербургская биржа") официально объявила о планах IPO: до конца текущего года планируется размещение на собственной площадке, а в первом полугодии 2022 года планируется подать заявку в SEC для листинга на американской площадке.

"Компания в настоящее время рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения (IPO) обыкновенных акций на СПБ Бирже, которое должно быть завершено до конца 2021 года. Компания считает, что проведение IPO на платформе СПБ Биржи – важнейший этап на пути СПБ Биржи к реализации своей стратегической цели стать публичной компанией, который максимизирует возможности участия российских розничных инвесторов", - говорится в релизе биржи по итогам заседания совета директоров, который созвал внеочередное собрание акционеров ПАО на 18 ноября. На ВОСА будут одобрены договоры страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц компании, а также предоставление им гарантии возмещения расходов, издержек или ущерба в связи с исполнением должностных обязанностей.

Компания планирует использовать привлеченные в ходе IPO средства для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний: ПАО "Бест Эффортс Банк" (MOEX: ALBK) (СПБ Банк) и НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (СПБ Клиринг).

Дополнительный выпуск акций биржи был зарегистрирован Центральным банком 23 сентября. После проведения IPO ожидается, что акции будут торговаться в котировальном списке первого уровня на СПБ Бирже под тикером "SPB", говорится в релизе.

В тот же день, 23 сентября, ЦБ выдал компании разрешение на программу депозитарных акций за пределами РФ, сказано в сообщении. До конца первого полугодия 2022 года компания планирует подать в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) регистрационное заявление по форме F-1 для регистрации новых и ранее выпущенных акций в форме ADS. Компания планирует подать заявление для листинга ADS на Nasdaq Global Select Market.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что СПБ Биржа планирует в ближайшие месяцы провести IPO на своей площадке, а получить листинг на Nasdaq в апреле 2022 года. Первичное размещение акций на СПБ Бирже может пройти в ноябре, отмечали собеседники агентства.

Источники отмечали, что биржа в ходе IPO в России планирует привлечь $150 млн, разместив около 10% от уставного капитала. Таким образом, вся биржа оценивается в $1,5 млрд. Планируется, что листинг в США принесет бирже еще $300 млн.

Ранее предполагалось, что биржа разместит свои акции одновременно на двух площадках. Компания рассчитывала на оценку при размещении в $1,8-2,5 млрд.

Согласно утвержденной Банком России допэмиссии, уставный капитал биржи может быть увеличен вдвое путем размещения 114 млн 86 тыс. 160 акций номинальной стоимостью 3,75 рубля каждая. В настоящее время уставный капитал биржи составляет 427,82 млн рублей. За пределами РФ могут быть размещены и торговаться 57 млн 43 тыс. 80 акций биржи, но не более 25% от общего количества размещенных и находящихся в обращении акций, говорилось в решении регулятора.

СПБ Биржа – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. СПБ Биржа работает по модели B2B2C, одновременно ориентированной на розничных инвесторов и финансовых посредников в качестве прямых клиентов. В обращении на организованных торгах СПБ Биржи находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Основным акционером биржи является НП РТС (16,5%), у Совкомбанка - 12,9%, "Фридом финанс" - 12,8%, ВТБ – 10,77%, "Тинькофф" - 5%, венчурного фонда Amereus Group, управляющего деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, - 5,1%, ООО "Воронежский ФИЦ" (владеет Елена Перова, ранее - Анатолий Гавриленко) - 3,6%, структурам "Атона" принадлежит 3,5%, "БКС Мир Инвестиций" - 2,5%, Сергей Ентц владеет через ЗПИФ "Москва" 2,1% в бирже. Также долями в компании владеет менеджмент биржи и члены совета директоров: Иван и Вадим Тырышкины через ЗПИФ "Экватор+" владеют 6,5% в бирже, Роман Горюнов - 1,8%, Жак Дер Мегредичан - 1,7%, Евгений Сердюков - 0,7% и др.