Dow Jones и S&P 500 выросли на сильной корпоративной отчетности

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в среду ростом, Nasdaq Composite незначительно снизился.

Поддержку рынку оказывает сильная корпоративная отчетность, показывающая, что повышение цен на сырье и недостаток рабочих кадров не оказывают серьезного влияния на прибыли компаний, пишет MarketWatch.

"Корпоративные отчеты показывают нам, что компании остаются гибкими, несмотря на беспрецедентные вызовы прошедших 1,5 лет", - отмечает заместитель главного инвестиционного директора BMO Family Office Кэрол Шлейф.

В отчетах технологических компаний инвесторы будут искать информацию, касающуюся глобального дефицита полупроводниковых компонентов, а также сигналы о том, насколько крупный бизнес может перекладывать рост своих расходов на потребителей, говорит аналитик UBS Global Wealth Management Киран Ганеш.

"Пока мы видим очень хорошие показатели довольно широкого круга компаний", - отмечает эксперт.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) в среду, показал, что экономическая активность в США в августе-сентябре росла темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate). При этом, проблемы в цепочках поставок, а также дефицит рабочей силы, ограничивали рост экономики и способствовали усилению инфляции, отмечается в обзоре.

Сдерживающим фактором для фондового рынка США в среду стал рост доходностей казначейских облигаций США: процентная ставка десятилетних US Treasuries поднималась в ходе торгов до 1,673%, максимума с мая.

Рост доходностей гособлигаций делает акции менее привлекательными, особенно при текущих, довольно высоких котировках, отмечает Ганеш.

"Как только доходность облигаций поднимается до более или менее значимого уровня, аргумент, что альтернативы вложениям в акции нет, становится неубедительным, - приводит слова эксперта Dow Jones. - Пока мы не подошли к этому моменту, но движемся к нему, и обеспокоенность инвесторов растет".

Акции технологических компаний больше других реагируют на рост доходностей американских госбумаг, поскольку в их котировки обычно закладываются перспективы быстрого увеличения прибылей, а повышение ставок делает потенциальные будущие прибыли менее ценными.

Бумаги Netflix Inc. потеряли в цене 2,2% по итогам торгов в среду. Крупнейший в мире сервис потокового видео сообщил о росте выручки и числа новых пользователей в третьем квартале, однако его прогнозы на текущий квартал разочаровали инвесторов.

Стоимость акций Verizon Communications Inc. поднялась на 2,4%. Крупнейший американский оператор телефонной связи увеличил квартальную чистую прибыль на 45%, выручку - на 4%. Прибыль компании без учета разовых факторов составила $1,41 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,37 на акцию. В то же время выручка Verizon в третьем квартале оказалась хуже прогнозов.

Цена бумаг Novavax Inc. упала на 14,8% на информации о трудностях, возникших у компании при производстве вакцины от COVID-19.

Акции Abbott Laboratories подорожали на 3,3%. Прибыль и выручка фармацевтической компании в третьем квартале выросли, превысив прогнозы рынка.

Цена акций Pinterest Inc. подскочила на 12,8% на сообщении агентства Bloomberg о том, что PayPal Holdings интересуется покупкой интернет-сервиса визуальных закладок и уже обращался к компании с предложением.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся на 152,03 пункта (0,43%) и составил 35609,34 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 16,56 пункта (0,37%) - до 4536,19 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 7,41 пункта (0,05%) и составил 15121,68 пункта.