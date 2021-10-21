Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры (снижается Азия и фьючерсы в США) и снижения нефти (Brent вновь опустилась к $85 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,5%, при этом в лидерах отката выступают акции "Русала".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4272,25 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1895,13 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,7%.

Доллар вырос до 71,03 рубля (+0,23 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-1,7%), "Яндекса" (-1,2%), ВТБ (-1%), Сбербанка (-0,7% и -0,7% "префы"), "Газпром нефти" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции "РусГидро" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (+0,03%) в III квартале 2021 года увеличила продажи (GMV) на 2% по сравнению с показателем за III квартал 2020 года, до 134,72 млрд рублей с НДС.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков оценивает внешний фон утром в четверг как слабо негативный: нефть в небольшом "минусе", металлы демонстрируют разнонаправленную динамику, азиатские рынки акций преимущественно снижаются. От российского рынка акций и рубля ожидается незначительное снижение в начале дня.

Германия в четверг публикует индекс потребительского климата Gfk, ожидается снижение до минус 1,6 пункта. В США выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться в октябре до 24,5 пункта с 30,7 пункта в сентябре. Далее выйдут данные о продажах на вторичном рынке жилья в США, а также индекс опережающих экономических индикаторов, который мог вырасти за сентябрь на 0,4%.

В России финансовые результаты за III квартал опубликуют НЛМК и ММК, "Россети Ленэнерго" примет новую дивидендную политику.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что с учетом некоторого ухудшения внешнего фона индекс МосБиржи останется в коридоре 4250-4300 пунктов в ожидании свежих драйверов.

Поддержку общерыночному сантименту оказала публикация "Бежевой книги" ФРС: в своем квартальном региональном экономическом обзоре регулятор отметил, что экономика США росла в сентябре-начале октября "скромными или умеренными" темпами, несмотря на повышенное инфляционное давление, причем прогнозы в большинстве регионов страны "в целом остались положительными".

Тем не менее, утром в четверг на мировых рынках вновь преобладает консервативный настрой. Фьючерсы на американские и европейские индексы умеренно снижаются, как и ключевые азиатские фондовые рынки, отыгрывая не порадовавшую инвесторов финотчетность IBM и прогнозы Tesla, а также негативные новости по China Evergrande Group (компания не смогла продать одно из своих подразделений), усугубляющие ее финансовое состояние.

Рынки акций в четверг, скорее всего, большую часть дня проведут в консолидации, а настроения в конце дня определит блок статданных из США, способных скорректировать оценки состояния американского потребителя, отмечает Локтюхов.

В США в среду на сильной корпоративной отчетности выросли индексы акций Dow Jones (+0,4%) и S&P 500 (+0,4%), просел Nasdaq (-0,05%).

Корпоративная отчетность в США показывает, что повышение цен на сырье и недостаток рабочих кадров не оказывают серьезного влияния на прибыли компаний, пишет MarketWatch.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) в среду, показал, что экономическая активность в США в августе-сентябре росла темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate). При этом проблемы в цепочках поставок, а также дефицит рабочей силы из-за COVID-19, ограничивали рост экономики и способствовали усилению инфляции, отмечается в обзоре.

Сдерживающим фактором для фондового рынка США в среду стал рост доходностей казначейских облигаций США: процентная ставка 10-летних US Treasuries поднималась в ходе торгов до 1,673%, максимума с мая.

В четверг в Азии преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Котировки акций обремененного долгами китайского застройщика Evergrande Group падают более чем на 11% после того, как стало известно, что компания отказалась от планов продажи контрольного пакета акций подразделения по управлению недвижимостью Evergrande Property Services Group за $2,6 млрд.

На нефтяном рынке цены утром в четверг также снижаются после роста накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $85,17 за баррель (-0,8% и +0,9% в среду), декабрьская цена WTI - $83,01 за баррель (-0,5% и +1,2% накануне).

Поддержку котировкам в ходе предыдущих торгов оказали данные о запасах топлива в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 431 тыс. баррелей (ожидался рост на 2 млн), запасы бензина снизились на 5,37 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,95-2,2 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 3,91 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,15-2,4 млн).

Кроме того, запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за минувшую неделю на 2,32 млн баррелей. Загруженность НПЗ упала до 84,7%, по сравнению с 86,7% неделей ранее.