Экономика США росла сдержанно-умеренными темпами в начале осени

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Экономическая активность в двенадцати регионах США росла темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate) в начале осени, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Однако несколько Федеральных резервных банков (ФРБ) отметили замедление подъема из-за сбоев в цепочках поставок, нехватки рабочей силы и неопределенности в отношении штамма "дельта" COVID-19.

Большинство округов заявили об увеличении потребительских расходов. Тем не менее, продажи автомобилей в основном сокращались из-за низкого уровня запасов и повышения цен.

Ситуация в сфере путешествий и туризма варьировалась в зависимости от районов страны. В ряде из них наблюдалось сохранение или усиление активности, в то время как в других произошло снижение, совпавшее с ростом заболеваемости коронавирусом и началом учебного года, говорится в отчете ФРС.

Темпы роста активности в промышленном производстве и транспортной отрасли в большинстве регионов колебались от умеренных до сильных.

Ситуация в сельском хозяйстве была неоднозначной по округам, а в энергетической отрасли практически не изменилась по сравнению с предыдущим обзором.

Респонденты в целом сохраняют позитивный прогноз в отношении ближайшего будущего, хотя в ряде регионов опрошенные говорили об усилении неопределенности и более сдержанном оптимизме, чем в предыдущие месяцы.

Большинство округов сообщили о стабильном росте заработной платы. Фирмы повысили как стартовые зарплаты для привлечения новых сотрудников, так и ставки действующих работников для их удержания.

Также большинство регионов заявили о значительном повышении цен, чему способствовал рост спроса на готовую продукцию и сырье. Рост производственных затрат был отмечен во многих отраслях промышленности. Цены на сталь и электронные компоненты, а также транспортные расходы в отчетный период заметно выросли, отмечается в обзоре. Многие компании повысили отпускные цены, чтобы переложить рост затрат на клиентов в условиях высокого спроса.

Прогнозы относительно будущих темпов повышения цен варьировались. Одни респонденты ожидают, что цены останутся высокими или еще больше увеличатся, в то время как другие рассчитывают на их снижение в течение ближайших 12 месяцев.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 8 октября включительно и обработана Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 2-3 ноября и будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла.