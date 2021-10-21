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Группа НЛМК увеличила EBITDA в III квартале на 11%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") увеличила в III квартале 2021 года EBITDA на 11% по сравнению со II кварталом, до $2,287 млрд, сообщила компания.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос почти в 4 раза ($579 млн в III квартале 2020 г).

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EBITDA превысила средний прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали рост на 3,9%, до $2,132 млрд.

Рентабельность EBITDA осталась на прежнем уровне - 50%.

Выручка компании составила $4,56 млрд (повышение на 10% кв/кв и вдвое г/г), что также выше консенсуса в $4,33 млрд (+4,6% кв/кв).

Чистая прибыль НЛМК, приходящаяся на акционеров, выросла на 19% ко II кварталу, до $1,622 млрд.

FCF компании на конец III квартала находился на отметке $1,114 млрд против $864 млн кварталом ранее. Средний прогноз составлял $1,066 млрд.

НЛМК

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