Орешкин счел, что негативный эффект нерабочих дней на экономику будет не слишком сильным

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Экономическая активность в РФ в начале ноября традиционно невысокая из-за длинных выходных, связанных с праздником, это снизит негативный эффект на экономику от введения нерабочих дней, считает помощник президента России Максим Орешкин.

"Для экономики надо понимать, что это совпадает с праздниками, которые и так были запланированы, поэтому количество нерабочих дней фактических - невысокое. Экономическая активность всегда между ноябрьскими праздниками снижается, поэтому здесь эффекты будут не такие серьезные", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Я уверен, что тех мер, которые сейчас предлагает правительство будет достаточно, чтобы большую часть из них (негативных эффектов - ИФ) компенсировать", - добавил Орешкин.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.