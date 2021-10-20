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Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о введении в стране нерабочих дней в октябре-ноябре этого года.

В целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19, укрепления здоровья граждан РФ, руководствуясь статьей 80 Конституции и в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса, "постановляю установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Там же отмечается, что руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября с сохранением за работниками зарплат.

Также правительству и региональным властям поручается "за счет средств соответствующих бюджетов" оказать поддержку малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, которые работают в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с COVID-19 и введения нерабочих дней в октябре-ноябре.

Президент поручил правительству определить в указанные дни режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения, а руководителям субъектов РФ - режим работы региональных организаций культуры и здравоохранения.

В еще одном пункте указа говорится, что органы публичной власти, иные органы и организации должны определить численность сотрудников, которые будут трудиться в период нерабочих дней.

Ранее в среду с предложением ввести режим нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября к Путину обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Глава государства поддержал эту инициативу.

Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Коронавирус

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