Сбербанк запланировал разместить выпуск "зеленых" облигаций на 25 млрд руб.

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует разместить выпуск двухлетних "зеленых" облигаций объемом 25 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе АКРА по поводу соответствия данного выпуска принципам "зелености".

Дата начала размещения пока не определена.

"В рамках выпуска "зеленых" облигаций ПАО "Сбербанк" АКРА осуществило верификацию соответствия проектов, планируемых к рефинансированию за счет привлекаемых от указанного выпуска средств, международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и/или "зеленого" финансирования (в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П). Представленные эмитентом проекты по строительству электростанций, использующих в качестве источника энергии энергию солнца, относятся к категории проектов Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) "Возобновляемые источники энергии"", - говорится в сообщении АКРА.

Как отмечается в пресс-релизе, рефинансирование аналогичных проектов за счет выпуска "зеленых" долговых инструментов допускается как в международной, так и в российской практике.

Эксперты АКРА пояснили, что рассматриваемые проекты – строительство восьми солнечных электростанций (СЭС) – на момент проведения верификации введены в эксплуатацию, включены в перечень квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и начали осуществлять поставки электроэнергии на оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ). Итоговый объем выпуска в денежном выражении на момент проведения верификации не определен.

В данном случае эмитент обязуется восполнить за счет средств, полученных от выпуска "зеленых" облигаций, ранее выданные кредиты в объеме не менее 25 млрд рублей на строительство станции ОЭС Средней Волги полной плановой мощностью 75 МВт; пяти станций ОЭС Юга полной плановой мощностью 180 МВт и двух станций ОЭС Урала полной плановой мощностью 50 МВт.

Как сообщалось ранее, Сбербанк рассчитывает разместить выпуск "зеленых" облигаций до конца 2021 года. Об этом в середине сентября сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Зеленые" облигации – планы у нас сохраняются. Мы сейчас с этим работаем, до конца года, я надеюсь, что мы разместим их. Пока не готов говорить о параметрах, об объемах и так далее. Это все в проработке", - сказал тогда глава Сбербанка.

Всего в обращении находится 369 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 798,502 млрд рублей, выпуск субординированных облигаций на 63,61 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.