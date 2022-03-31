Сбербанк не намерен отказываться от ESG-принципов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк не собирается отказываться от ESG-принципов и по-прежнему планирует достичь углеродной нейтральности в операционной деятельности к 2030 году, заявила старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова на конференции в РСПП.

"Мы сохраняем, конечно, ESG в полном объеме, у нас продолжается внедрение ESG-практик. Понятно, что мы какие-то дорогостоящие проекты, может быть, сократим, но достижение углеродной нейтральности Сбером по операционной деятельности к 2030 году - эта задача сохраняется", - сказала она.

По ее словам, в банке видят сохранение интереса клиентов к "зеленому" финансированию.

"В марте у нас поступило, если я не ошибаюсь, порядка 19 заявок на финансирование под "зеленые" проекты в разных видах. Это март, уже после понятных событий", - подчеркнула Завьялова.

Она полагает, что сейчас России в целом потребуется пересмотреть определенные решения в сфере ESG, в том числе в части сроков достижения определенных целей.

"Нынешняя ситуация, конечно, требует того, чтобы мы переосмыслили ESG, и мне кажется, что это отличный момент, чтобы лишнее отвалилось, и мы посмотрели и сконцентрировались на ключевых наиболее эффективных аспектах, именно для страны сейчас", - заявила старший вице-президент Сбербанка.