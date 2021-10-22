Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году на 4-4,5%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз роста ВВП в 2021 году в интервале 4,0-4,5%, на 2022-2024 годы сохранил прогноз роста на уровне 2,0-3,0% в год, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку с 6,75% до 7,5%.

Одновременно ЦБ повысил прогноз по ценам на нефть в 2021 году до $70 за баррель с $65, в 2022 году - до $65 с $60, сохранил прогноз на 2023 год в $55 и на 2024 год в $50 за баррель.

ЦБ отмечает, что сдерживающее влияние ограничений со стороны предложения на деловую активность может вырасти в условиях ужесточения противоэпидемических мер.

"Оперативные индикаторы в III квартале свидетельствуют о продолжающемся росте экономической активности при некотором замедлении его темпов. Это, по оценкам Банка России, в значительной мере связано с возвращением российской экономики на траекторию сбалансированного роста. Вместе с тем в ряде отраслей усилились ограничения со стороны предложения. Их сдерживающее влияние на деловую активность может вырасти в условиях ужесточения противоэпидемических мер", - говорится в пресс-релизе.

В ЦБ отмечают, что "ускоренный рост кредитования, единовременные бюджетные выплаты, рост реальных заработных плат и низкая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров".

"Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности. В то же время восстановление сферы услуг сдерживается сложной эпидемической обстановкой", - констатируют в ЦБ.

ЦБ отмечает сохраняющееся умеренное инфляционное давление со стороны рынка труда. "Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, в том числе из-за сохраняющихся ограничений на приток иностранной рабочей силы. Уровень безработицы находится вблизи исторических минимумов, а число вакансий - на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда", - говорится в заявлении.

"С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, включая характер ограничений со стороны предложения, Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,0-4,5%. В 2022-2024 годах российская экономика, по прогнозу Банка России, будет расти на 2,0-3,0% ежегодно", - дают свой прогноз в ЦБ.

Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития, ВВП РФ за январь-август 2021 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом в августе годовые темпы роста ВВП замедлились до 3,7% с 4,9% в июле и 8,9% в июне.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2021 году на уровне 4,2%, в 2022-2024 годах ожидает на уровне 3,0% в год, что соответствует верхней границе интервального прогноза ЦБ.