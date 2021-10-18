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Решетников отметил, что восстановление экономики РФ в общем себя исчерпало

Рост ВВП России вряд ли превысит 4,2% в 2021 году, считает министр

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Темпы роста ВВП РФ в 2021 году вряд ли превысят 4,2%, в последние два месяца наблюдается замедление деловой активности на фоне исчерпания восстановления экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на тему макропрогноза на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Что касается экономического роста - с учетом развития ситуации оцениваем рост ВВП на текущий год в 4,2%. В августе, когда формировали прогноз, многие эксперты говорили, что он может быть выше. Тем не менее, в последние два месяца, мы видим, что деловая активность замедлилась, восстановление в общем себя исчерпало, и сейчас экономика вышла на свою траекторию. Ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы может рассчитывать в этом году на более высокие темпы", - сказал министр.

Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития, ВВП РФ за январь-август 2021 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом в августе годовые темпы роста ВВП замедлились до 3,7% с 4,9% в июле и 8,9% в июне.

По словам Решетникова, прирост в 2022-2024 годах ожидается на уровне 3% в год.

Максим Решетников Минэкономразвития

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