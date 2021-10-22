ФРС повысит ставки, если увидит серьезные риски роста инфляционных ожиданий

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США повысит процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий, заявил председатель американского Центробанка Джером Пауэлл. Его цитирует MarketWatch.

По его словам, высокие темпы повышения потребительских цен, вероятно, сохранятся и в следующем году, проблемы с поставками толкают цены вверх, и сложно прогнозировать, когда эта ситуация придет в норму.

ФРС осознает риск того, что потребители начнут ожидать более высоких темпов роста стоимости товаров и услуг, сказал Пауэлл.

По мнению экономистов, когда население ожидает усиления инфляции, это увеличивает риск того, что цены продолжат повышаться, отмечает MarketWatch.

Федрезерв планирует завершить программу выкупа активов, объем которой составляет в настоящее время $120 млрд, к середине 2022 года, сообщил также Пауэлл в ходе онлайн-мероприятия, организованного центральным банком ЮАР.

Глава ФРС сказал, что экономический рост в США резко замедлился в третьем квартале, поскольку штамм "дельта" коронавируса заставил потребителей отказаться от питания вне дома и шоппинга. На следующей неделе будет опубликована официальная оценка изменения ВВП в июле-сентябре.

Следующее заседания Федрезерва назначено на 2-3 ноября. Некоторые представители ФРС считают, что сокращение программы выкупа активов возможно начать с середины ноября, однако часть руководства выступает за то, чтобы подождать до декабря.