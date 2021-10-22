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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В США ужесточены правила инвестиционной деятельности руководителей ФРС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) ввела новые правила для инвестиционной деятельности своих руководителей, запретив им вложения в акции, а также использование еще ряда инструментов.

Таким образом регулятор стремится замять скандал, который уже привел к отставке глав двух федеральных резервных банков (ФРБ) и ухудшил перспективы переназначения председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на второй срок, пишет Financial Times.

Новые правила касаются глав 12 ФРБ, а также семи членов совета управляющих ФРС и еще ряда сотрудников высшего звена, вовлеченных в процесс подготовки заседаний Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

ФРС сообщила, что в соответствии с новыми правилами инвестиции этих сотрудников будут ограничены "покупкой диверсифицированных инвестиционных инструментов, таких как взаимные фонды".

Им будет запрещено инвестировать в индивидуальные акции и облигации, владеть ценными бумагами государственных агентств (напрямую и не напрямую), а также вкладывать средства в деривативы.

"Новые жесткие правила высоко поднимают планку, и это нужно, чтобы убедить людей в том, что все члены руководства ЦБ сфокусированы на миссии ФРС", - заявил Пауэлл.

В соответствии с новыми правилами, руководители Федрезерва должны будут уведомлять центробанк о планах покупки или продажи активов за 45 дней. Кроме того, им придется получать одобрение ЦБ для каждой сделки и сохранять любые инвестиции не менее года. В периоды повышенного рыночного стресса ФРС не будет одобрять инвестиционные сделки своих руководителей.

Они также должны будут публично раскрывать информацию о своих финансовых транзакциях в течение 30 дней, отмечается в сообщении ФРС.

Как сообщалось, в сентябре президенты ФРБ Бостона и Далласа Эрик Розенгрен и Роберт Каплан подверглись критике в связи с тем, что вели активную торговлю акциями. Многие эксперты посчитали, что инвестиционные сделки руководителей ФРБ могут приводить к конфликту интересов, учитывая их роль в формировании денежно-кредитной политики. В конце месяца и Розенгрен, и Каплан объявили об уходе в отставку.

Казалось бы, скандал должен был утихнуть после отставки глав двух ФРБ, но появились сигналы о том, что зампредседателя ФРС Ричард Кларида может быть причастен к инсайдерской торговле. Bloomberg сообщил, что в прошлом году Кларида перевел средства из фонда облигаций Pimco в два фонда акций за день до того, как Пауэлл объявил, что Федрезерв готов принять меры для поддержки экономики в период пандемии. Объем сделок Клариды составлял от $1 млн до $5 млн. В ФРС, однако, заявили, что сделки были запланированы в рамках ребалансировки его активов, и инвестиции были одобрены экспертом по этике Федрезерва.

Уже на этой неделе издание American Prospect сообщило, что финансовые отчеты самого Пауэлла показали, что в октябре 2020 года председатель Федрезерва вывел от $1 до $5 млн из фонда акций Vanguard. Представитель ФРС сообщил, что продажа фондов была одобрена соответствующими государственными органами, и выведенные средства предназначались для покрытия семейных расходов.

ФРС США Джером Пауэлл FOMC Эрик Розенгрен Роберт Каплан Ричард Кларида

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