"Домодедово" получило 1 млрд рублей чистой полугодовой прибыли по МСФО

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний DME Ltd, управляющая аэропортом "Домодедово", в I полугодии 2021 года получила 1,05 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 4,45 млрд рублей чистого убытка за тот же период "ковидного" 2020 года, следует из опубликованной отчетности.

Выручка группы выросла примерно на 42%, до 13,7 млрд рублей, операционные расходы - на 22%, до 10,9 млрд рублей. Операционная прибыль увеличилась в 3,9 раза, до 2,85 млрд рублей. Прибыль от курсовых разниц составила 828 млн рублей против 4,6 млрд рублей убытка годом ранее.

Из-за продолжающихся ограничений на фоне COVID-19 пассажиропоток "Домодедово" в I полугодии оказался ниже допандемийного уровня на 14%, в сегменте международных полетов - на 72%. Операционные и финансовые результаты аэропорта поддержали "опережающий рост внутренних перелетов и открытие авиасообщения с отдельными зарубежными странами", объяснил "Интерфаксу" представитель "Домодедово".

"Для обеспечения устойчивого развития компания продолжила реализацию эффективной CAPEX программы. Капитальные затраты группы DME в январе-июне 2021 года были снижены на 45% по сравнению с январем-июнем 2020 года, при этом операционная рентабельность выросла с 8 до 21%. Компания в установленный срок исполнила все финансовые обязательства", - добавил он.

Общий долг DME на конец июня составлял 66 млрд рублей в сравнении с 69,2 млрд рублей на конец 2020 года. Чистый долг/adj. EBITDA за этот период сократилось до 6,73х с 8,42. Установленный держателями евробондов DME ковенант по этому показателю был превышен, сказано в отчетности. Это влечет "дополнительные финансовые ограничения, включая способность группы привлекать новые займы до тех пор, пока превышение не будет полностью устранено".

"До отчетной даты группа получила вейверы от своих кредиторов с подтверждением соответствия ковенанта чистый долг/EBITDA на 30.06.2021 условиям договоров", - сообщил представитель "Домодедово". Другие финансовые ковенанты группа исполняла, говорится в отчете.

Как сообщалось, в феврале этого года DME разместила 7-летние еврооблигации на $453 млн под 5,35%, средства от размещения были направлены на выкуп находившихся в обращении бумаг.

В октябре "Домодедово" рефинансировало непогашенный остаток в банке ING, заключив трехлетнее соглашение с Райффайзенбанком на общую сумму 24 млн евро, также сказано в отчете. Плавающая годовая ставка составляет Euribor + маржа, где маржа определяется "исходя из коэффициента кредитного плеча группы, определенного в соглашении".

За 6 месяцев 2021 года "Домодедово" объявило дивиденды в размере $3,6 млн. Фактически акционерам было выплачено $2 млн, 19,4 млн евро и 20 млн руб., объявленных до 1 января 2021 года, сказано в отчете. В сентябре было объявлено дивидендов еще на $10 млн, выплачено - $9,7 млн и 800 тыс. евро, объявленных до 1 января 2021 года.

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Основные базовые авиакомпании - S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings. Своим единственным акционером "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.