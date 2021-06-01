"Домодедово" в 2020 году на фоне пандемии получило 9,2 млрд руб. чистого убытка по МСФО

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Группа компаний DME Limited, управляющая аэропортом "Домодедово", в 2020 году получила 9,2 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 10,7 млрд руб. прибыли в "доковидном" 2019-м, следует из опубликованной отчетности.

Убыток от курсовых разниц составил 7,3 млрд против 4,8 млрд руб. прибыли годом ранее.

"Группа DME зафиксировала отрицательные курсовые разницы по валютным финансовым обязательствам из-за резкого снижения в отчетном периоде курса рубля. Вследствие этого группа получила формальный чистый убыток", - пояснил "Интерфаксу" представитель "Домодедово".

Выручка аэропорта упала примерно на 45%, до 20,8 млрд руб. Операционные расходы сократились на 32%, до 19,3 млрд руб.

Соотношение чистый долг/EBITDA группы на конец прошлого года было на уровне 8,98х. На конец сентября показатель был на уровне 10,8х. Текущая ковенанта по чистый долг/EBITDA, установленная держателями бондов группы - до 4х.

"До наступления отчетной даты группа получила письма от своих кредиторов с подтверждением соответствия ковенанта чистый долг/EBITDA на 31.12.2020 условиям договоров, - сказали в "Домодедово". - Превышение по ковенанте ограничивает только привлечение нового заемного финансирования, но не является нарушением, например, приводящим к дефолту или ограничением к рефинансированию текущих обязательств".

В период с января по май 2021 года "Домодедово" объявило дивиденды в размере $3,6 млн, а фактически выплатило акционерам 15,7 млн евро и $800 тыс.

В прошлом году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, пассажиропоток "Домодедово" упал на 42%, до 16,4 млн человек. Восстановления перевозок до "доковидного" уровня аэропорт ждет в 2023 году, следует из отчетности.

"Если нынешние темпы роста случаев заболевания COVID-19 продолжатся, это может привести к введению новых обширных ограничений в России и других странах, включая ограничения, влияющие на авиаперевозки, и, следовательно, озможные масштабы воздействия пандемии COVID19 на бизнес группы остаются непредсказуемыми", - сказано в отчете.

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт России. Основные базовые авиакомпании - S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings. Своим единственным акционером "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.