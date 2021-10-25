"Газпром" подтвердил оценку поставок газа в Европу и Турцию за год в 183 млрд куб. м

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" подтвердил оценку поставок газа в Европу и Турцию в 2021 году в 183 млрд куб. м, заявила в интервью журналу "Газпром" заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

"Мы по-прежнему придерживаемся оценки, согласно которой объем поставок газа "Газпрома" в Европу и Турцию по итогам года может составить до 183 млрд куб. м. При этом после первого полугодия мы скорректировали прогноз средней цены на 2021 год до уровня порядка $270 за тыс. куб. м. В 2022 году объем поставок будет зависеть, главным образом, от погодного фактора и конъюнктуры рынка СПГ", - сказала она.

Бурмистрова отметила: "В прошлом надежным способом минимизации ценовой волатильности на рынке были контракты с нефтяной привязкой и многомесячным усреднением. Это позволяло гасить часть внешних колебаний. Однако актуальная архитектура рынка в значительной степени основывается на котировках ликвидных торговых площадок. И в нашем портфеле доля контрактов с привязкой к спотовым ценам и форвардным котировкам европейских торговых площадок также существенно возросла за последние годы. При этом для обеспечения предсказуемости финансового потока мы расширяем использование индексации цен по более стабильным форвардным продуктам. Это продукты с более продолжительными временными базисами, такими как кварталы и годы".

Она также дала ориентир по продажам СПГ в 2021 году свыше 8 млн т (в 2020 году, согласно справочнику "Газпром в цифрах", "Газпром" продал 7,44 млн т СПГ).

"Сжиженный природный газ на сегодняшний день является важным элементом газового портфеля группы "Газпром". Он позволяет обеспечивать наше присутствие на удаленных рынках, увеличивать гибкость и диверсифицировать маршруты поставок потребителям. Мы активно наращиваем портфель СПГ. За последние несколько лет нам удалось его удвоить. По итогам 2021 года мы планируем реализовать более 8 млн т СПГ. Обеспечить такой значительный рост поставок мы смогли как за счет наращивания объемов реализации по долгосрочным контрактам, так и по причине существенного увеличения трейдинговых операций", - сказала она.

"В ближайшие годы мы рассчитываем вывести нашу торговлю СПГ на новый уровень за счет дополнения нашего СПГ-портфеля объемами с Комплекса по сжижению природного газа в районе КС "Портовая" мощностью 1,5 млн т СПГ в год, а также проекта по переработке и сжижению природного газа в районе п. Усть-Луга, плановая производительность которого составит 13 млн т СПГ ежегодно. Сегодня основная часть покупателей в рамках нашего портфеля контрактов находится в странах АТР, но мы также планомерно развиваем работу с традиционными и новыми потребителями и поставщиками в странах Юго-Восточной Азии, Африки и на Ближнем Востоке", - поделилась Бурмистрова.