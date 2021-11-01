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Турция продолжила сокращать импорт газа из РФ из-за долгов перед "Газпромом"

Турция продолжила сокращать импорт газа из РФ из-за долгов перед "Газпромом"
Фото: Altan Gocher/GocherImagery/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Неисполнение решения арбитражного суда по спору "Газпрома" с турецкими частными импортерами сдерживает поставки российского газа в республику, которая уже испытывает ощутимый дефицит российского газа.

Как сообщает ICIS, на данный момент дефицит поставок российского газа составляет 25 млн кубометров в сутки.

Один частный импортер уже согласился выплатить свою долю возмещения "Газпрому" и возобновил импорт российского газа по "Турецкому потоку" (в данном случае речь идет о 3 млн куб. и в сутки). Еще три проигравших арбитраж импортера заинтересованы в присоединении к соглашению, но пока не получили банковскую гарантию.

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Потребление газа в Турции в 2021 году, как ожидается, должно вырасти до рекордных 60 млрд куб. м, но с июня Турция месяц за месяцем сокращает импорт российского газа (в среднем на 6% в месяц). И если в июне было получено 2,4 млрд куб. м газа, то в октябре - лишь 1,9 млрд куб. м, следует из данных "Газпрома" и Федеральной таможенной службы.

"За январь-октябрь 2021 года "Газпром" нарастил поставки газа в Турцию на 110,4%", - сообщил "Газпром" в регулярной оперативной сводке. Отсюда следует, что за 10 месяцев 2021 года Турция получила от "Газпрома" 23 млрд куб. м газа, а годом ранее - 10,9 млрд кубометров.

В 2015 году "Газпром" предоставил скидку в размере 10,25% частным турецким импортерам, но через год потребовал ее отмены. В Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма и арбитраж в соответствии с регламентом UNCITRAL были поданы иски к компаниям Akfel Gaz, Bat Hatt, Kibar Enerji, Avrasya Gaz, Enerco Enerji. Арбитражи отменили скидки для частников с 1 января 2017 года.

С начала века Турция приступила к либерализации рынка природного газа, по которому большая часть контрактов госкомпании Botas переуступается частным импортерам. Однако после неудачной попытки государственного переворота в 2016 году был принят закон номер 674 "О мерах в рамках режима чрезвычайного положения" и в этих компаниях было введено внешнее управление со стороны государственного Фонда страхования вкладов (Savings Deposit Insurance Fund, TMSF), что фактически означало национализацию.

Газпром Турция

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