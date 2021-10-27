Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рубль в среду утром незначительно меняется к доллару и евро

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,48-69,58 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 69,4875 руб./$1 (-1,5 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 80,62 руб./EUR1 (+2 копейки к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,07 копеек к уровню закрытия 26 октября, до 74,5 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,51 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,19 копеек ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 27 октября вызваны неоднозначными внешними сигналами. На мировых рынках наметилась тенденция по ухудшению ситуации, в том числе на нефтяных площадках. При этом поддержку нацвалюте по-прежнему оказывает неожиданное решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 75 б.п. - до 7,50% - на фоне разгона инфляции. Это позволило значительно укрепиться рублю накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $85,18 за баррель, что на 0,55% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $84,07 за баррель, что на 0,72% ниже уровня на закрытие рынка 26 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,6%, китайский CSI300 - 1,23%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,02%.

Американские фондовые индексы во вторник продолжили подъем благодаря хорошим финансовым показателям компаний за третий квартал. Эксперты отмечают, что инвесторы стали игнорировать опасения по поводу инфляции и сосредоточились на корпоративной отчетности, которая продолжает удивлять по всей стране. При этом ряд компаний в своих отчетах ухудшили прогнозы прибыли за год на фоне трудностей с цепочками поставок, роста цен на сырье и проблемами при найме специалистов на работу.

Продажи новых домов в США в сентябре взлетели на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 800 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны во вторник. Это максимальный уровень за последние полгода. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в прошлом месяце всего на 2,7%.

Индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 113,8 пункта с пересмотренных 109,8 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Показатель повысился впервые за последние четыре месяца.

Московская биржа

Новости

Европейские рынки акций во вторник уверенно выросли на финрезультатах компаний

Европейские рынки акций во вторник уверенно выросли на финрезультатах компаний

Авиабилеты из РФ на курорты Турции и Египта подорожали до 350-450 тысяч рублей

Молдавия закупит один миллион кубометров газа у компании из Нидерландов

Молдавия закупит один миллион кубометров газа у компании из Нидерландов

Греф счел, что ипотека будет одним из драйверов роста ВВП в ближайшие годы

Греф счел, что ипотека будет одним из драйверов роста ВВП в ближайшие годы

Греф заявил, что 2021 год станет для Сбербанка одним из самых успешных

Греф заявил, что 2021 год станет для Сбербанка одним из самых успешных

X5 в III квартале увеличила чистую прибыль на 14,2%

Премьер Молдавии высказалась за долгосрочный договор с "Газпромом"

Молдавия заключила с польской PGNiG контракт на закупку 1 млн кубометров газа

Молдавия заключила с польской PGNiG контракт на закупку 1 млн кубометров газа

Что произошло за день: понедельник, 25 октября

Цены на российскую пшеницу достигли максимума за последние девять лет

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });