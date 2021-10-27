Рубль в среду утром незначительно меняется к доллару и евро

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,48-69,58 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 69,4875 руб./$1 (-1,5 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 80,62 руб./EUR1 (+2 копейки к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,07 копеек к уровню закрытия 26 октября, до 74,5 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,51 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,19 копеек ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 27 октября вызваны неоднозначными внешними сигналами. На мировых рынках наметилась тенденция по ухудшению ситуации, в том числе на нефтяных площадках. При этом поддержку нацвалюте по-прежнему оказывает неожиданное решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 75 б.п. - до 7,50% - на фоне разгона инфляции. Это позволило значительно укрепиться рублю накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $85,18 за баррель, что на 0,55% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $84,07 за баррель, что на 0,72% ниже уровня на закрытие рынка 26 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,6%, китайский CSI300 - 1,23%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,02%.

Американские фондовые индексы во вторник продолжили подъем благодаря хорошим финансовым показателям компаний за третий квартал. Эксперты отмечают, что инвесторы стали игнорировать опасения по поводу инфляции и сосредоточились на корпоративной отчетности, которая продолжает удивлять по всей стране. При этом ряд компаний в своих отчетах ухудшили прогнозы прибыли за год на фоне трудностей с цепочками поставок, роста цен на сырье и проблемами при найме специалистов на работу.

Продажи новых домов в США в сентябре взлетели на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 800 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны во вторник. Это максимальный уровень за последние полгода. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в прошлом месяце всего на 2,7%.

Индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 113,8 пункта с пересмотренных 109,8 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Показатель повысился впервые за последние четыре месяца.