Brent подешевела до $85,9 за баррель

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти, обновившие во вторник многолетние максимумы, снижаются на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США по итогам пятой недели подряд.

По информации API, запасы нефти в этой стране на прошлой неделе увеличились на 2,318 млн баррелей после скачка на 3,294 млн неделей ранее. Официальный доклад о запасах энергоносителей в США Минэнерго страны обнародует позднее в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что он покажет снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 22 октября, на 100 тысяч баррелей.

К 8:15 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,5 (0,58%), до $85,9 за баррель. За торги вторника Brent подорожала на $0,41 (0,5%) до $86,4 за баррель, максимума с октября 2018 года.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,63 (0,74%), до $84,02 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,89 (1,1%), до $84,65 за баррель, максимум с 13 октября 2014 года.

Данные API также показали снижение запасов на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на 3,73 млн баррелей, что является минимумом с 2018 года. Сокращение запасов, если оно будет подтверждено официальными данными, станет самым существенным с января.

"Нефтеперерабатывающие компании невероятно быстро расходуют запасы Кушинга. Резервы уже близки к полному истощению", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Сокращение запасов продолжит толкать вверх цены на нефть, считает эксперт.

В центре внимания рынка очередная встреча ОПЕК+, которая пройдет 4 ноября. Эксперты, однако, не ждут изменения согласованных организацией ранее темпов наращивания добычи.

"Сложно представить, что ОПЕК+ активизирует увеличение добычи до тех пор, пока не почувствует угрозу того, что страны, не входящие в организацию, начинают отвоевывать у нее долю нефтяного рынка, - сказал MarketWatch аналитик StoneX Financial Крейг Тернер. - ОПЕК уже не чувствует такой же конкуренции со стороны американского сланцевого сектора, как семь лет назад, поскольку эти компании не могут существенно увеличить добычу за короткое время даже при цене нефти в $85 за баррель".