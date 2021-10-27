Twitter увеличил квартальную выручку на 37%, несмотря на изменения в iOS

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Компания Twitter Inc., владелец сервиса микроблогов, в III квартале 2021 года увеличила выручку и доходы от рекламы, отметив, что эффект от изменения политики конфиденциальности iOS в Apple был "скромным".

Выручка компании выросла на 37% - до $1,28 млрд с $936 млн годом ранее. Доходы компании от рекламы взлетели на 41% и достигли $1,14 млрд. В Twitter отметили, что были готовы к нововведениям Apple в политике конфиденциальности iOS, предоставляющим возможность пользователям отказаться от таргетированной рекламы.

"Пока что рано оценивать долгосрочный эффект от изменений в iOS, но влияние этого фактора на выручку в третьем квартале оказалось слабее, чем ожидалось", - отмечается в отчетности.

Тем не менее, компания в третьем квартале получила чистый убыток в размере $536,8 млн, или 67 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью $28,7 млн, или 4 цента на акцию годом ранее. Скорректированный убыток составил 54 цента на акцию.

В компании объяснили выход на убыточный уровень выделением $766 млн для урегулирования иска 2016 года, в котором акционеры обвиняли Twitter в введении их в заблуждение по вопросу роста количества пользователей платформы.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания получит скорректированную прибыль на уровне 17 центов при выручке в $1,28 млрд.

Число "монетизируемых ежедневно активных пользователей" в минувшем квартале повысилось на 13% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, до 211 млн человек. При этом эксперты предполагали рост до 211,9 млн человек, по данным Refinitiv.

В четвертом квартале Twitter ожидает выручку в диапазоне от $1,5 млрд до $1,6 млрд. Аналитики прогнозируют в среднем $1,59 млрд. Рост активных пользователей, как ожидается, будет больше 13%, полученных в минувшем квартале.

Котировки акций Twitter на дополнительных торгах во вторник взлетели на 3,9% после публикации отчетности. С начала текущего года капитализация компании выросла на 13,4% (до $49,6 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 21,8%.