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Рост числа пользователей Twitter в I квартале не оправдал прогнозов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американская компания Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, завершила первый квартал с чистой прибылью, однако рост числа пользователей не оправдал прогноза аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $68 млн, или 8 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $8,3 млн, или 1 цент на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль увеличилась до 16 центов на акцию с 11 центов.

Выручка выросла на 28% - до $1,036 млрд против $807,6 млн годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют подъем составил 27%. В том числе доходы от рекламы повысились на 32% и достигли $899 млн.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 14 центов на акцию при выручке в $1,03 млрд.

Число "монетизируемых ежедневно активных пользователей" в минувшем квартале повысилось на 20% и достигло 199 млн человек. При этом аналитики предполагали повышение до 200 млн человек.

Выручка Twitter в США выросла на 19% и составила $556 млн, в остальном мире - на 41%, до $480 млн. Япония остается вторым по величине рынком для компании после США, на нее приходится около 16% выручки, отмечается в сообщении.

Во втором квартале Twitter ожидает чистый убыток в $120-170 млн. Выручка предполагается в диапазоне от $980 млн до $1,08 млрд (аналитики прогнозируют в среднем в $1,06 млрд).

Котировки акций Twitter на дополнительных торгах в четверг рухнули более чем на 10% после публикации отчетности. С начала текущего года капитализация компании выросла на 20% (до $,52,5 млрд) в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил около 12%.

Twitter Inc.

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