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Котировки "РусАла" упали на 3,8% на новостях о снижении продаж

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Акции "РусАла" подешевели в начале торгов на "Московской бирже" на 3,8% (до 75,8 рубля за штуку) на новостях о снижении продаж в III квартале 2021 года.

ОК "РусАл" сообщила, что в третьем квартале снизила продажи на 11,8% к данным предыдущего периода, до 915 тысяч тонн. Падение в основном объясняется увеличением объемов продукции, находящейся в пути к потребителю (она квалифицируется как товарные запасы), что вызвано ограничениями на внутренних транспортных маршрутах, а также в глобальной цепочке поставок. Доля продукции с добавленной стоимостью (VAP) в третьем квартале достигла 498 тыс. тонн или 54% от общих продаж, по сравнению с 52% кварталом ранее.

Продажи за 9 месяцев выросли на 0,6% к данным годичной давности, составив 2,915 млн тонн.

Средняя цена алюминия в третьем квартале поднялась на 11,6% к предыдущему периоду, до $2729 за тонну, при росте цены металла на LME за это время на 9,8%, до $2435 за тонну. Средняя премия при продажах продукции "РусFла" повысилась на 29,2%, до $294 за тонну.

Поставки алюминия за январь-сентябрь увеличились на 5,4%, до 50,8 млн тонн, в основном за счет роста в Китае на 7,6% (до 29,4 млн тонн). В то же время, строгие обязательства по декарбонизации, основанные на контроле как энергоемкости, так и выбросов парниковых газов, в сочетании с перебоями в энергоснабжении в некоторых провинциях Китая привели к значительному сокращению производства алюминия - на 3 млн тонн в годовом исчислении. Еще более серьезные сокращения в Китае ожидаются в четвертом квартале.

РусАл Мосбиржа Китай

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