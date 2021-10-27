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"Русал" в третьем квартале снизил продажи на 12% из-за транспортных сбоев

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ОК "Русал" в третьем квартале снизила продажи на 11,8% к данным предыдущего периода, до 915 тысяч тонн, говорится в сообщении компании.

Падение в основном объясняется увеличением объемов продукции, находящейся в пути к потребителю (она квалифицируется как товарные запасы), что вызвано ограничениями на внутренних транспортных маршрутах, а также в глобальной цепочке поставок.

Доля продукции с добавленной стоимостью (VAP) в третьем квартале достигла 498 тысяч тонн или 54% от общих продаж, по сравнению с 52% кварталом ранее.

Продажи за 9 месяцев выросли на 0,6% к данным годичной давности, составив 2,915 млн тонн.

Средняя цена алюминия в третьем квартале выросла на 11,6% к предыдущему периоду, до $2729 за тонну, при росте цены металла на LME за этот период на 9,8%, до $2435 за тонну. Средняя премия при продажах продукции "Русала" выросла на 29,2%, до $294 за тонну.

Географическая структура продаж осталась в целом неизменной: на ЕС пришлось 39% общих продаж, доля РФ и СНГ выросла до 29% с 26% кварталом ранее, доля Америки - до 10% с 8%, доля Азии сократилась до 22% с 26%.

Производство алюминия в третьем квартале выросло на 0,8% к предыдущему периоду, до 943 тысяч тонн. Выпуск алюминия за 9 месяцев составил 2,811 млн тонн (на 0,2% выше данных прошлого года).

Производство глинозема за квартал осталось в целом неизменным, составив 2,064 млн тонн, из них на российские активы пришлось 38%. Выпуск бокситов снизился на 1,1%, до 3,792 млн тонн, нефелинов - вырос на 1,9%, до 1,12 млн тонн.

Глобальный рынок алюминия в третьем квартале стал дефицитным, хотя еще по итогам полугодия наблюдался баланс. Дефицит оценивается в 1,1 млн тонн, годом ранее рынок был профицитен в объеме 2,2 млн тонн. Изменение вызвано продолжающимся сокращением производства в Китае под влиянием политики нормирования энергопотребления и контроля за целями по декарбонизации, что привело к росту цены алюминия выше $3 тысячи за тонну. Помимо этого, стремительный рост мировых цен на газ и уголь также способствовал значительному росту затрат при производстве алюминия, особенно для неинтегрированных в энергетику производителей в ЕС, Китае и США.

Спрос на алюминий за 9 месяцев вырос на 12,8%, до 51,9 млн тонн, в том числе вне Китая он увеличился на 19,5% (до 21,6 млн тонн). В Китае динамика спроса сократилась - если по итогам полугодия был рост на 10,1%, то за 9 месяцев он снизился до 8,5% (до 30,3 млн тонн), реагируя на замедление темпов строительства и отключения электроэнергии. "Русал" ожидает незначительного сокращения спроса в Китае и в четвертом квартале.

Поставки алюминия за январь-сентябрь выросли на 5,4%, до 50,8 млн тонн, в основном за счет роста в Китае на 7,6% (до 29,4 млн тонн). В тоже время, строгие обязательства по декарбонизации, основанные на контроле как энергоемкости, так и выбросов парниковых газов, в сочетании с перебоями в энергоснабжении в некоторых провинциях Китая, привели к значительному сокращению производства алюминия - на 3 млн тонн в годовом исчислении. Еще более серьезные сокращения в Китае ожидаются в четвертом квартале.

Запасы алюминия на складах LME за 9 месяцев снизились, к концу периода упав ниже 1,23 млн тонн.

Русал

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