Около 40% россиян негативно оценили экономическую ситуацию в стране

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Более трети россиян (39%) оценивают текущее экономическое положение в стране, как плохое, среди сограждан 18-24 лет такого мнения придерживаются 44% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Результаты исследования показали, что российские мужчины чаще, чем женщины негативно оценивают положение дел в экономике - 43% и 36% респондентов соответственно.

В свою очередь, каждый десятый россиянин (10%) считает хорошей нынешнюю экономическую ситуацию в стране, среди сограждан в возрасте от 60 лет такую оценку дают 13% респондентов, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, почти половина россиян (48%) придерживаются мнения, что на данный момент положение в экономике можно оценить, как среднее, среди сограждан старше 60 лет так считают 54% респондентов.

Всероссийский инициативный опрос был проведён в первой половине октября 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.