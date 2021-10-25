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ВЦИОМ нашел в России сторонников запрета "Игры в кальмара"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В России о сериале "Игра в кальмара" ничего не слышали 53% населения, еще 26% слышали только это название, 13% знают в общих чертах, о чем сериал, и 8% знают о нем много.

При этом 26% из тех, кто хотя бы слышал название сериала, склонны поддержать предложения о его запрете, показал опрос ВЦИОМа. Его провели 20 октября по телефону среди 1600 взрослых россиян.

Еще 29% скорее против запрета сериала, 31% его судьба безразлична.

Также тех, кто хотя бы слышал о сериале, спросили, считают ли они допустимыми натуралистичный показ сцен насилия, если у фильма есть ограничение 18+". 64% опрошенных считают, что в этом случае такое показывать можно, 32% - что лучше не стоит. 40% согласны с тем, что показ сцен насилия и жестокости в сериале может спровоцировать у зрителей агрессию и жестокость, 57% считают это маловероятным.

Среди тех, кто хотя бы в общих чертах знает о сериале, 10% посмотрели только одну серию, 35% смотрели несколько серий, 12% не смотрели, но собираются, а 43% респондентов и не планируют его смотреть.

Смотревшие вкратце описали, что сериал - об игре на выживание (20%), о людях со сложным финансовым положением, которые могут выиграть денежный приз (13%), о смертельной игре ради денег (12%).

Комментируя результаты опроса, советник гендиректора ВЦИОМа Елена Михайлова отметила, что есть респонденты, которые использованные в сериале художественные средства восприняли как неприемлемые: "насилие и жестокость воспринимаются как приемы, направленные на поддержание напряжения, усиливающие зрелищность, но не как оправданные средства донесения смыслов, заложенных в сериале". По ее оценке, "символическая насыщенность сериала отражает эмоциональное состояние безысходности" в условиях растущего имущественного расслоения, закредитованности и безработицы, а "рискованная азартная игра показывается как один из наиболее быстрых способов решения проблем".

Южная Корея Игра в кальмара ВЦИОМ

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