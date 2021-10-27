Цена алюминия упала ниже $2700 за тонну, почти на 17% с максимумов середины месяца

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Фьючерс на алюминий опустился ниже $2700 за тонну на Лондонской бирже металлов (LME) в среду, снизившись более чем на 5% к предыдущему закрытию.

По данным на 14:30 по московскому времени, фьючерс с поставкой в январе 2022 года торговался по $2687 за тонну.

Цена алюминия снижается восемь торговых сессий подряд после максимума $3229, достигнутого в середине октября.

"Русал" в своем операционном отчете в среду сообщил в том числе о спаде динамики роста спроса на металл в Китае - если по итогам полугодия был рост на 10,1%, то по итогам девяти месяцев он снизился до 8,5% (до 30,3 млн тонн), реагируя на замедление темпов строительства и отключения электроэнергии. "Русал" ожидает незначительного сокращения спроса в Китае и в четвертом квартале.

При этом глобальный рынок алюминия в третьем квартале стал дефицитным, хотя еще по итогам полугодия наблюдался баланс. Дефицит оценивается в 1,1 млн тонн, годом ранее рынок был профицитен в объеме 2,2 млн тонн. Изменение вызвано продолжающимся сокращением производства в Китае под влиянием политики нормирования энергопотребления и контроля за целями по декарбонизации, что привело к скачку цены алюминия выше $3 тыс. за тонну.