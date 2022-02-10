Индекс металлов LME обновил рекорд на фоне роста цен на медь и алюминий

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Индекс цен на металлы, торгуемые на Лондонской бирже металлов (LME), в четверг поднялся до исторического максимума на фоне подорожавших меди и алюминия.

Индикатор в ходе торгов впервые превысил 4800 пунктов и достиг 4821,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. C минимумов, зафиксированных в конце марта прошлого года, индекс вырос более чем вдвое.

Цены на алюминий, доля которого в индексе превышает 40%, 10 февраля обновили рекорд и достигли $3 325 за тонну. Фьючерсы на медь подскочили до $4,6 за фунт, а цинк торгуется у отметки $3 750 за тонну, оба металла достигли пиков с октября 2021 года.