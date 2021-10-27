ВТБ пообещал выплатить дивиденды двумя траншами

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ВТБ по итогам 2021 года сохранит 50%-ный коэффициент дивидендных выплат на обыкновенные акции, заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов на телефонной конференции с аналитиками.

"Менеджмент намеревается выполнить обещания по обыкновенным акциям, выплатив эквивалент 50% от прибыли по МСФО за 2021 год. Мы сохраняем наше желание разбить дивидендный платеж на два транша, один будет выплачен по итогам ГОСА, которое пройдет до 30 июня, второй транш будет в четвертом квартале через внеочередное собрание акционеров", - сказал он.

ВТБ после удачного третьего квартала повысил прогноз по чистой прибыли на 2021 год с 295 млрд рублей до таргета "свыше 300 млрд рублей".

В третьем квартале 2021 года ВТБ получил 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 85,5 млрд рублей во втором квартале и 17,2 млрд рублей за тот же период прошлого года, показала отчетность группы.

Чистая прибыль группы за девять месяцев составила 257,6 млрд рублей, что в 4,4 раза больше, чем в 2020 году.

Рентабельность капитала ВТБ в третьем квартале составила 16,9%, в целом за 9 месяцев - 17,9%.