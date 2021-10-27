Квартальная прибыль ВТБ по МСФО выросла почти в пять раз

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года ВТБ получил 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 85,5 млрд рублей во втором квартале и 17,2 млрд рублей за тот же период прошлого года, показала отчетность группы.

Чистая прибыль ВТБ в целом за 9 месяцев составила 257,6 млрд рублей, что в 4,4 раза больше результата годом ранее.

Рентабельность капитала ВТБ в третьем квартале составила 16,9%, в целом за 9 месяцев - 17,9%.

Опубликованный результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего чистую прибыль за квартал на уровне 87,1 млрд рублей.

Чистые процентные доходы группы в январе-сентябре выросли на 23%, составив 475,7 млрд рублей. В третьем квартале этот показатель увеличился на 25%, до 169,7 млрд рублей.

Чистая процентная маржа группы в третьем квартале осталась на уровне 3,9% годовых, по итогам 9 месяцев составила 3,8% годовых.

"Нам удается, несмотря на увеличение ключевой ставки, которое происходило в третьем квартале, удерживать чистую процентную маржу. Это связано с высокой долей плавающих ставок в кредитном портфеле, с разными технологиями сдерживания роста процентных ставок на пассивной стороне. Например, как и многие банки, мы используем повышенные ставки по новым деньгам, по сути, переоценивая только приток наших клиентских средств, в частности, в сегменте физических лиц", - заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чистые комиссионные доходы группы в третьем квартале составили 39,4 млрд рублей (прирост на 12% год к году), в целом за 9 месяцев - 123,5 млрд рублей (прирост на 29% год к году).

В сентябре убыток ВТБ от переоценки ОФЗ составил около 2 млрд рублей, но был нивелирован июльской положительной переоценкой, в результате за квартал переоценка ОФЗ оказалась на уровне около нуля.

Расходы на резервы группы сократились в январе-сентябре до 78 млрд рублей со 185,9 годом ранее. В третьем квартале банк создал 24 млрд рублей провизий, из которых 11 млрд рублей пришлось на розничные ссуды. Стоимость риска в третьем квартале составила 0,5%, за девять месяцев - 0,7%.

ВТБ в третьем квартале не стал распускать макропоправку по МСФО 9. "Видимо, до полного разрешения ковидного вопроса в России, то есть как минимум до четвертого квартала, мы будем держать ее нераспущенной", - отметил Пьянов.

Расходы на содержание персонала и административные расходы ожидаемо ускорились и в третьем квартале составили 70,3 млрд рублей (прирост на 11,6%), по итогам 9 месяцев - 206 млрд рублей (рост на 7,2%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в третьем квартале вырос на 4%, розничный портфель - на 5%. В целом с начала года портфель кредитов юрлицам вырос на 6%, физлицам - на 16%.

Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле ВТБ на конец сентября составила 4,6% против 4,8% во втором квартале.

Достаточность капитала Н20 ВТБ на конец сентября составила 12,2% при регуляторном минимуме с учетом надбавок 11,5%, достаточность базового капитала - 8,5% при минимуме 8%.

По словам Пьянова, после удачного третьего квартала ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2021 год с 295 млрд рублей до таргета "свыше 300 млрд рублей". Он добавил, что с большой долей вероятности ВТБ досрочно выполнит заложенную в стратегии цель по прибыли на 2022 год в размере 310 млрд рублей.

Банк сохраняет прогноз по стоимости риска на уровне менее 1%, а также ожидания по чистой процентной марже на уровне 3,7%. При этом ВТБ улучшил прогноз по чистым комиссионным доходам до "свыше 20%" с прежних ожиданий "около 20%", а также прогноза показателя CIR (отношение расходов к доходам) до "менее 40%" с "около 40".

Рост административно-управленческих расходов ВТБ в 2021 году составит свыше 10% (прежний прогноз предполагал рост на около 10%).

Банк сохранил прогноз по темпам роста корпоративного кредитования в России на уровне 10-12% и ожидания по кредитованию в розничном сегменте повышен на уровне 18-20%.